الرئيس الإماراتي يؤكد لنظيره السوري ضرورة عودة بلاده إلى "محطيها العربي"

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنظيره السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، ضرورة عودة سوريا "إلى محيطها العربي"، وذلك خلال ثاني زيارة للأسد إلى دولة خليجية منذ زلزال الشهر الماضي.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر "أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها"، وأضاف في بيان نشرته وكالة الانباء الإماراتية الحكومية، الرئيس أن "غياب سوريا عن أشقائها قد طال وحان الوقت إلى عودتها إليهم وإلى محيطها العربي".