الرئيس الإماراتي يؤكد لنظيره السوري ضرورة عودة بلاده إلى "محطيها العربي"

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر "أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها"

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنظيره السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، ضرورة عودة سوريا "إلى محيطها العربي"، وذلك خلال ثاني زيارة للأسد إلى دولة خليجية منذ زلزال الشهر الماضي.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر "أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها"، وأضاف في بيان نشرته وكالة الانباء الإماراتية الحكومية، الرئيس أن "غياب سوريا عن أشقائها قد طال وحان الوقت إلى عودتها إليهم وإلى محيطها العربي".

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وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر:" أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تعازيه إلى الرئيس الأسد والشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا، مؤكداً ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة، بحسب وام.

Syrian Presidency Telegram Page / AFP تظهر صورته المنشورة من قبل الرئاسة السورية في 19 مارس 2023 ، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (وسط) يستقبل نظيره السوري بشار الأسد (وسط) في أبو ظبي.

ووصل الرئيس السوري إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه فيها حرمه السيدة أسماء الأسد، وذكرت "وام" أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي بشار الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته.

وجرت للرئيس الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن، ورافق الشيخ محمد بن زايد الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.