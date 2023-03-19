تقرير:تسجيل لنائب قائد حماس وهو يستعرض خطة لإشعال الضفة الغربية

خطة صالح العاروري تستهدف الى اشعال الضة الغربية وإبقاء قطاع غزة بعيدا عن الصراع

نشرت هيئة البث الرسمية "كان" تسجيلات لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والمسؤول عن التنظيم في الضفة الغربية وهو يستعرض خطة عملية لإشعال الضفة الغربية والقدس الشرقية في رمضان. وبحسب الخطة سيبلغ التصعيد ذروته في رمضان بالضفة الغربية- وفي ساعات الذروة تنضم الجبهة في غزة أيضا.

وذكرت "كان" إن الواقع الأمني المعقد في إسرائيل يجر الجميع للتحليل أن كل عملية هي حدث وحيد ، واعتبار كل منفذ بأنه مهاجم فردي، لكن عمليا ، الحديث يدور فقط عن قطعة من بازل أكبر بكثير، يتم إدارتها بصورة مدروسة. ويديرهذا الحدث حماس، بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومع هدف استراتيجي واحد وهو :الحفاظ على التصعيد في الضفة الغربية وتفاقمه، وفي المقابل إبقاء قطاع غزة خارج الصورة قدر الإمكان.

وسمع العاروري في التسجيل الداخلي لحماس وهو يستعرض خطته :"المقاومة في الضفة الغربية بحاجة إلى ضبط النفس في غزة" وتابع موضحا :"إن تحدثنا من ناحية استراتيجية ومن ناحية إدارة صحيحة للمعركة، حتى تتطور المعركة في الضفة الغربية وتتعزز-هناك حاجة بأن تسيطر غزة على نفسها".

إضافة لذلك، واصل نائب قائد حماس وقال :"عندما تزيد المقاومة في الضفة من التصعيد، من الممكن أن يصل هذا الى وضع تصبح فيه غزة غير قادرة على مواصلة السكوت أمام العدو. إن زادت المقاومة بالضفة تصعيدها ووصلت الى المستوى المطلوب، من المرجح أن يتوسع الصراع في كل فلسطين وخارجها". وسمع العاروي في النهاية وهو يقول "هذه فرصة لتوجيه ضربة استراتيجية كبيرة للعدو".