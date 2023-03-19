نتنياهو وبايدن في مكالمة هاتفية تطرقت إلى الأوضاع الأمنية والإصلاح القضائي

أكد بايدن لنتنياهو "اعتقاده بأنه يجب متابعة التغييرات الأساسية المقترحة بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الجماهيري."

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تعد أنها أول اتصال مباشر بين الزعيمين منذ تولي نتنياهو السلطة في أواخر العام الماضي.

وأطلع نتنياهو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الذي وقع اليوم في بلدة حوارة بالضفة الغربية، والذي أسفر عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة بعد أن أقدم فلسطيني مسلح بإطلاق النار على سيارته. ووقع الهجوم على مرأى ومسمع من زوجة الرجل الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابتها بنوبة هلع.

ودعا الرئيس الأمريكي "جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة وتعاونية لتعزيز التنسيق الأمني، وإدانة جميع أعمال الإرهاب، والحفاظ على قابلية حل الدولتين للحياة"، بحسب بيان نشره البيت الأبيض. وأشاد بايدن بجهود السلطة الفلسطينية وإسرائيل لخفض التصعيد في المحادثات التي عقدت في شرم الشيخ في مصر.

وأكد الزعيم الإسرائيلي أن "الدولة اليهودية ستستمر في العمل في كل مكان ضد مرتكبي العمليات العدائية"، كما ركز الحديث على التهديد النووي الايراني وتوسيع دائرة السلام.

فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، قال نتنياهو للزعيم الديمقراطي إن "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية وحيوية"، كما تقدم بشكر الرئيس الأمريكي على التزامه الثابت بأمن إسرائيل.

أكد بايدن "اعتقاده بأن القيم الديمقراطية كانت دائمًا، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن المجتمعات الديمقراطية يتم تعزيزها من خلال ضوابط وتوازنات حقيقية، وأنه يجب متابعة العمل على التغييرات الأساسية بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الجماهيري."