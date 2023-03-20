سموتريتش في باريس: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني ويجب محاربة الإرهاب بحزم أكبر

هذه هي الحقيقة التاريخية. هذه هي الحقيقة التوراتية. على العرب في أرض إسرائيل أن يسمعوا هذه الحقيقة. يجب سماع هذه الحقيقة هنا في قصر الإليزيه...

ألقى وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش عدة تصريحات مدوية بخصوص الشعب الفلسطيني عقب انتهاء قمة شرم الشيخ أمس حيث تواجد في العاصمة الفرنسية باريس، وبحسب سموتريتش فإن الشعب الفلسطيني هو اختراع لا يتجاوز عمره المائة عام وتابع: "جدي الذي مثل الجيل الثالث عشر في القدس هو الفلسطيني الحقيقي. جدتي ولدت في متولا قبل أكثر من مائة عام لعائلة طلائعيين، إنها فلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن i24NEWS أجرت مقابلة مع سموتريش أثناء تواجده في باريس وقال إن على إسرائيل محاربة الإرهاب على نحو أكثر حزماً. وطُلب منه التعليق على تصريحاته القاسية بعد الهجوم السابق في حوارة، عندما قال إنه يجب "محوها"، فرد "توقعت ألا تذكر هذا بل أن تتطرق إلى هجوم آخر وقع في نفس المكان. مرة أخرى يطلق ارهابي ملعون النار على عائلة ".

سموتريتش وجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه حين تورط بالدعوة إلى "محو حوارة" في خضم مواجهات أمنية وقعت في البلدة الفلسطينية التي اشتعلت بنار المستوطنين الذين طلبوا الانتقام لمقتل شقيقين إسرائيليين استهدفهما فلسطيني أثناء مرورهما من حوارة. فقد واجه سموتريتش موجة غضب واستنكار محليا ودوليا حتى أن الولايات المتحدة أعلنت دون أن تنفذ أنها لن تجدد له تأشيرة الدخول إلى أراضيها بيد أن المسؤولين امتنعوا عن مقابلته.

وفي باريس أمس، واصل سموتريتش الادعاء بتجريد الشعب الفلسطيني من هويته بناء على مبادئ القانون الدولي التي ترتكز إلى خصائص محددة هي التاريخ الحضارة واللغة والعملة والقيادة التاريخية. فمن كان ملك الفلسطينيين الأول؟ وهل كانت لهم عملة؟ هل هناك تاريخ أو حضارة فلسطينية؟ لا يوجد. إنهم يخترعون شعبا مزيفا ويدعون حقوقا مزيفة في أرض إسرائيل فقط من أجل أن يحاربوا الحركة الصهيونية".

وتابع يقول: "هذه هي الحقيقة التاريخية. هذه هي الحقيقة التوراتية. على العرب في أرض إسرائيل أن يسمعوا هذه الحقيقة. يجب سماع هذه الحقيقة هنا في قصر الإليزيه. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها اليهود في دولة إسرائيل المرتبكون قليلاً. يجب سماع هذه الحقيقة في البيت الأبيض بواشنطن. يحتاج العالم كله إلى سماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة - والحقيقة ستنتصر ".

وتضمن خطاب سموتريتش توجها للمواطنين العرب في البلاد حيث قال: "توقفوا عن البصق في البئر التي تشربون منها. دولة إسرائيل هي أعجوبة، اقتصاد إسرائيل هو أعجوبة. نحن ننشر الخير لكل سكان البلاد اليهود وغير اليهود. أنظروا حولكم في 22 دولة عربية هل تعرض إحداها حياة كريمة على نحو ما يوجد في إسرائيل؟ دولة عصرية اقتصادها متطور، تمنح حرية العبادة، حرية التعبير، الملكية والحرية. لا يوجد مثيل لهذه الدولة في العالم. توقفوا عن محاربة دولة إسرائيل ومحاربة شعب إسرائيل. أنتم ستخسرون ونحن سننتصر لأن الرب تبارك معنا".

يشار إلى أن هذه النظرية التي يدفع بها سموتريتش اليوم بوصفه وزيرا في حكومة نتنياهو كان قد جهر بها من على منبر الكنيست عام 2015 حين شغل منصب نائب رئيس الكنسيت حيث قال "لا يوجد ولم يكن هناك شعب فلسطيني. يجب أن تفهموا أننا سوف نطبق الحكم الإسرائيلي فوق أراضي السامرة" (الضفة الغربية).

وفي لقاء آخر أجرته معه قناة i24news بالعربية قبل سنتين أكد رئيس كتلة "الصهيونية الدينية" أن حزبه به لن يكون شريكا بأي حكومة تدعمها الأحزاب العربية بما يشمل القائمة الموحدة، لأن هذه الأحزاب ترفض تعريف إسرائيل "دولة يهودية وديموقراطية" مشددا أيضا على أنه لن يشارك بأي حكومة تسعى للتوصل لحل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال إنه "لا يوجد شعب فلسطيني" وإنه "اختراع وحركة عمرها 70 عاما خلقت لمناهضة الصهيونية"، كما عبر عن رأيه بالديانة الإسلامية وقال إنها "ديانة عنف وجهاد".