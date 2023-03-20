إسرائيل: الائتلاف يستعد للتصويت على اقتراح التعيينات القضائية قبل عيد الفصح اليهودي

بعد إجراء روتمان تعديلا يحد من سيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، يعتبر هذا أول جهد "رسمي" للائتلاف لتعديل إصلاحه، والذي انتقد بشدة من قبل المعارضة

أعلن زعماء الائتلاف الحاكم في إسرائيل يوم الأحد إنهم يعتزمون تمرير التشريع المقترح بشأن لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا قبل العطلة البرلمانية للكنيست المقررة بالتوافق مع عطلة عيد الفصح في مطلع الشهر المقبل.

بعد اجتماع ليلة الأحد الذي خصص لبحث سبل تعديل التشريع الخاص بالإصلاح القضائي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه أنهم سيستأنفون التقدم في بقية بنود الإصلاح القضائي بعد العطلة، وحثوا المعارضة على استغلال الوقت للمفاوضات.

قال قادة الائتلاف في بيان إنهم سيعدون مشروع قانون التعيينات القضائية للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة ليصبح قانونًا، وسيعاودون الاجتماع بشأن بقية التشريع للحد من صلاحيات المحكمة العليا في منتصف نيسان/أبريل.

وأوضحوا أنهم يعتزمون التصويت على مشروع القانون بناءً على التغييرات التي اقترحها عضو الكنيست سمحا روتمان ليلة الأحد والتي من شأنها أن تحد من جعل جميع التعيينات في المحكمة العليا سياسية بشكل علني، وهو أحد محاور الصراع على شكل القضاء وجوهره بين الائتلاف والمعارضين للإصلاح القضائي.

Yonatan Sindel/Flash90 سمحا روتمان ، رئيس لجنة الدستور ، خلال اجتماع للجنة في الكنيست ، القدس ، 15 مارس ، 2023.

بموجب اقتراحه، سيكون للائتلاف الحاكم سيطرة كاملة على أول تعيينين داخل المحكمة العليا سيتم الشروع بها خلال فترة ولايته، لكنه سيحتاج إلى دعم واحد على الأقل من أعضاء الكنيست من المعارضة وقاضٍ واحد في اللجنة لإجراء تعيينات أخرى في المحكمة.

هذا هو أول جهد "رسمي" للائتلاف لتعديل إصلاحه، والذي انتقد بشدة من قبل المعارضة والعديد من أساتذة القانون. لكن التشريع الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى أعطى الائتلاف سيطرة كاملة على جميع التعيينات القضائية.