تقرير: السعودية تعتزم إعادة فتح قنصليتها في سوريا

أضافت المصادر أن العمل جارٍ على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.

أعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الأحد، عن اعتزام السعودية استئناف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية قريباً، تزامناً مع زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها لدمشق، ونقلت عن مصادر- لم تسمها- قولها، إن "وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك.

وتابعت المصادر، أن "العمل جارٍ على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار"، وأردفت: "هنالك جهود (روسية - إماراتية) بُذلت في الغرف المغلقة تخللتها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخراً إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والمملكة السعودية، على خلفية التقارب (السعودي - الإيراني)".

وتوقعت المصادر، أن "يسبق ذلك زيارة لسوريا يجريها وزير الخارجية السعودي، ويلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وسبق أن قالت الوكالة ذاتها، في فبراير/شباط الماضي، إن "وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق خلال الأيام القليلة القادمة"، حسب قولها في ذلك الحين.

لكن "بن فرحان" رفض التعليق على خبر زيارته لدمشق قريباً لإجراء مباحثات مع النظام السوري، قائلاً إنه "لا يعلّق على إشاعات".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد رحّب بدعوة تلقاها أمس الأحد، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة العاصمة الرياض.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.