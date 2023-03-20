زعماء المعارضة "ضد الدكتاتورية" يرفضون تعديل روتمان: "إعلان حرب"

التشريع الذي يحاولون تمريره هو الفصل الأول في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، والتي ستُدخل قضاة من الحكومة- قضاة تابعين، كما هو الحال في المجر وروسيا

رفض زعماء "معارضة الدكتاتورية" ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية اليوم الإثنين التعديل المقترح من قبل رئيس لجنة القضاء والدستور سيمحا روتمان واعتبروا قرار الائتلاف المضي باتجاه التصويت عليه على أنه "قرار بتمزيق الشعب والقيام باستيلاء عدائي على المحكمة العليا".

وأضافوا "هذا ليس تليينا، بل إعلان حرب من قبل الحكومة الإسرائيلية على مواطنيها وعلى الديمقراطية الإسرائيلية. التشريع الذي يحاولون تمريره هو الفصل الأول في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، والتي ستُدخل قضاة من الحكومة- قضاة تابعين، كما هو الحال في المجر وروسيا، الذين ستختارهم حكومة خراب البيت".

وتابع البيان "هذه محاولة شفافة لإسكات الاحتجاج بكلمات جميلة عن وحدة الشعب، في حين أنه خديعة (يسرابلوف) من شأنها أن تقضي على الديمقراطية وتمزق الشعب، هذه هي حكومة خراب البيت (في إشارة تضمينية لنبوءة خراب الهيكل) وهي وحدها من تتحمل مسؤولية الانقسام".

واختتم البيان بالدعو إلى المضي في طريق المعارضة "معارضة هذا التشريع الخطير إلزامي، وإذا تم حقا الدفع به قدما، فإننا نطالب قادة المعارضة البرلمانية بقطع كل الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وعدم إجراء أي محادثات معها ومقاطعة التصويت على القانون. هذه حكومة غير شرعية وممنوع التعاون معها".

ومن جانبها، رفضت "حركة جودة الحكم" في إسرائيل مبادرة الائتلاف ووصفتها بأنها "محاولة سافرة من قبل حكومة نتنياهو للسيطرة على لجنة اختيار القضاة وتحويل المحكمة العليا إلى ذراع سياسي آخر للحكومة. عكس مطبق لمبدأ فصل السلطات. هذه تسوية قائمة على التضليل وحرف الأنظار عن الموضوع الرئيسي. إذا لم يوقف الائتلاف التشريع الخطير - ستزداد قوة الاحتجاج ضده. لن تكون هناك دكتاتورية في إسرائيل. سنقاتل من أجلها في المحكمة وفي الشوارع - حتى نفوز.

كما عقب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية حول مخطط روتمان للجنة اختيار القضاة بالقول "هذا هو الزي الجديد للمخطط السابق الذي تمت مناقشته، والذي أعطى سيطرة كاملة للائتلاف في اختيار قضاة المحكمة العليا - حتى لو كان ذلك فقط على أول تعيينين فقط في الدورة وفي تعيين رئيس المحكمة العليا. بشكل عام، لا يزال هذا ضررًا قاتلًا لاستقلال القضاة.

يُذكر أن الرئيس الإسرائيلي منخرط منذ فترة طويلة في جهود حثيثة سعيا منه لرأب الصدع الذي شق وحدة الصف الإسرائيلية بين معارض ومؤيد للتشريعات القضائية والحكومة المنتخبة برئاسة بنيامين نتنياهو بالمجمل. وفي خطاب وجهه للشعب الأسبوع المنصرم، قال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ " أنا أسعى للحفاظ على الديمقراطية ولن أستسلم حتى أجد حلا وبأي ثمن، ومشاهد اليوم هي كارثة وكابوس" وطالب "الائتلاف الحكومي والمعارضة إما بالذهاب إلى كارثة أو التوصل إلى حل والتاريخ سيحكم على تصرفاتكم" وتابع "يجب التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه"، في ما وصف محللون سياسيون إسرائيليون خطاب هرتسوغ بـ "الصعب".