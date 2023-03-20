سلطنة عُمان تعلن أنها ستسمح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها فقط دون السماح له بالهبوط على أراضيها

وتابع العبري فيما يتعلق بالطيران الإسرائيلي، أن "بيان الهيئة كان واضحاً للطائرات العابرة فقط، إلا إذا استجد هبوط اضطراري التزاماً بما ورد في المعاهدة الدولية"

أكد رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان نايف العبري، أن "السلطنة ستسمح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها فقط دون السماح له بالهبوط على أراضيها"، وأضاف اليوم الاثنين، أن "هيئة الطيران المدني مؤسسة فنية وملتزمة بمواثيق عالمية، ومنها معاهدة شيكاغو التي وقعت عام 1944 والتزمت بها جميع دول العالم".

وقال نايف العبري، لصحيفة "أثير" الإلكترونية المحلية: "لضمان امتثال السلطنة للمعاهدات الدولية في نطاق الطيران المدني، كان التوجه من خلال رفع مؤشر سلطنة عُمان في التنافسية على مستوى العالم وضمان الامتثال بما التزمت عليه في هذه المعاهدة. وهذا العام أكملنا 50 عاماً من التزامنا بها".

وتابع العبري فيما يتعلق بالطيران الإسرائيلي، أن "بيان الهيئة كان واضحاً للطائرات العابرة فقط، إلا إذا استجد هبوط اضطراري التزاماً بما ورد في المعاهدة الدولية"، مردفا: "عدا ذلك فإن السماح ليس بالهبوط في المطارات العمانية في أي حال من الأحوال".

وأعلنت هيئة الطيران المدني العُمانية في 23 فبراير/شباط الماضي، السماح بعبور جميع الناقلات الجوية المدنية في أجوائها ما دامت قد استوفت الشروط المنصوص عليها قانوناً، دون الإشارة للطيران الإسرائيلي.

وفتحت الخطوة الباب أمام الطيران الإسرائيلي الذي بدأ يحلق في سماء السعودية لأول مرة قبل نحو 8 أشهر، لكنه واجه مشكلة منعه من استخدام الأجواء العمانية.