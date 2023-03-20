وفاة أور أشكار بعد 10 أيام من الصراع على حياته عقب إصابته في عملية ديزنغوف

توفي الشاب الذي أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في تل أبيب في مستشفى إيخيلوف، بعد أسبوع ونصف من دخوله المستشفى في صراع لإبقائه على قيد الحياة.

توفي الشاب الذي أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في تل أبيب في مستشفى إيخيلوف، بعد أسبوع ونصف من دخوله المستشفى في صراع لإبقائه على قيد الحياة.

نشرت شريكة حياته لي مناحيم آخر محادثة لهما قبل دقائق من الهجوم: "صلوا من أجل حب حياتي، صلاة الوطن كلها ستنقذه".