إسرائيل تحذر مواطنيها من وجهات سفر معينة في عيد الفصح

وأكد التحذير على أن "إيران لا تزال المصدر الرئيسي للتطرف العالمي وستواصل استخدام مواردها لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم".

أصدرت شعبة مكافحة الإرهاب في إسرائيل، اليوم الاثنين، تحذيرا لمواطني الدولة اليهودية، قبل موسم السفر في عطلة عيد الفصح.

وأكد التحذير على أن "إيران لا تزال المصدر الرئيسي للتطرف العالمي وستواصل استخدام مواردها لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم".

ومن بين المناطق دول قريبة من إيران مثل الإمارات العربية المتحدة وجورجيا وأذربيجان وتركيا والبحرين، وكذلك اليونان وقبرص ودول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المنطقة الكردية، التي لا يُسمح للإسرائيليين بدخولها. مع توقع احتمال كبير لوقوع هجمات عدائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير قسم مكافحة الإرهاب إلى أن "فترة رمضان تتزامن جزئيًا مع عطلة عيد الفصح، وأن الأحداث الأمنية غير العادية في الحرم القدسي قد تحفز، كما في الماضي، على شن هجمات على الإسرائيليين في الخارج".

National Security Headquarters -GPO خريطة تحذيرات السفر

ويُنصح الإسرائيليون الذين يزورون سيناء أيضًا بزيارة المواقع السياحية المعروفة فقط، مثل الشريط الساحلي وشرم الشيخ.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال العديد من منظمات الجهاد العالمي والإسلام المتطرف تشكل تهديدًا وتدعو إلى شن هجمات على الإسرائيليين واليهود. وتركز هذه المنظمات حاليًا أنشطتها في إفريقيا والشرق الأوسط والدول ذات الأغلبية المسلمة في آسيا.

يتوفر موقع على شبكة الإنترنت للمسافرين، ويوصى بشدة باستخدامه للتشاور قبل حجز الإجازة:

https://www.gov.il/he/departments/news/nsc-news-passover23