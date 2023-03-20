إسرائيل: جامعة تل أبيب تطلق برنامجا لتعزيز دور المرأة في الطب

ستتمكن طالبات الكلية من إنشاء روابط ذات مغزى بين النساء داخل المجتمع، والاستفادة من المشورة والتوجيه والدعم في مجالات البحث السريري والتكنولوجيا وريادة الأعمال

أطلقت جامعة تل أبيب في إسرائيل برنامجًا جديدًا، تم إنشاؤه من أجل ومن قبل طالبات من أقسام مختلفة في كلية الطب في مستويات مختلفة من الدراسة، تحت عنوان "المرأة في الطب" (WIM) وسيكون البرنامج الذي يمتد على مدار الفصل الدراسي مكانًا للحوار المفتوح، حيث ستتمكن طالبات الكلية من إنشاء روابط ذات مغزى بين النساء داخل المجتمع، والاستفادة من المشورة والتوجيه والدعم في مجالات البحث السريري والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

AP / Tsafrir Abayov 2016 © ملف: حرم جامعة تل أبيب في إسرائيل في 27 يناير 2016.

وكجزء من المشروع، ستقوم عضوات هيئة التدريس وجميع النساء الناجحات في مجال الطب ومعظمهن معروفات في مجالاتهن، وكذلك متخصصات من خارج الجامعة، بمشاركة آرائهن حول التحديات المحددة التي تواجهها المرأة في المهنة، وتقاسم الثروة المعرفة التي اكتسبونها وخبراتهن الشخصية. كما يتم التخطيط لأنشطة الإثراء، بما في ذلك الاجتماعات مع مديري المستشفيات، والمشاركة في ورشة عمل الخطابة حيث سيتعلم الطلاب التعبير عن قدراتهم ونقاط قوتهم خلال مقابلات العمل وورشة عمل على LinkedIn في مكاتب الشركة وغيرها.

وفي السياق قال أور إرليش، أحد مؤسسي البرنامج، "غالبية الطلاب في كلية الطب بجامعة تل أبيب اليوم هم من النساء" وتابع "لسوء الحظ، لا تنعكس هذه الإحصائية المشجعة في تمثيل النساء في المناصب القيادية في مجال الرعاية الصحية في إسرائيل، في جزأين: الأول سيكون نظريًا وسيعمق الموضوعات المهمة لعملنا كنساء في إطار هذه المهنة شديدة المتطلبات على الصعيدين الشخصي والمهني ".

وأكد أور إرليش على أنه "سيتبادل المتخصصون معارفهم والدروس التي تعلموها من تجربتهم، في موضوعات مثل ريادة الأعمال، والاندماج في عالم البحث، والترقية الأكاديمية، ومهارات القيادة والعمل الجماعي، والعرض الذاتي، والخطابة، والمرونة و التعامل مع الجوانب الصعبة للمهنة، وتطوير مهارات التفاوض، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وأهمية التواصل، كما سيتم توعية الطلاب بالمزايا التي يمكن أن يتمتعوا بها كنساء، وسيتكون الجزء الثاني من هذه الاجتماعات من ورش العمل العملية حول الموضوعات التي تمت مناقشتها أعلاه".

واشار أور إرليش إلى أن"جميع المشاركين في المجموعة التجريبية هم طلاب الطب من جامعتنا، من البرامج الدراسية المختلفة للكلية (دورة مدتها أربع سنوات، دورة مدتها ست سنوات، ماجستير في الصحة العامة أو دكتوراه) وفي جميع مراحل دراستهم،" واضاف اور "من المهم جدًا بالنسبة لنا الحفاظ على هذا التنوع والوصول إلى الطالبات من خلفيات واهتمامات مختلفة (مثل البحث أو الابتكار)، في مراحل مختلفة من حياتهن وبنقاط قوة وقدرات مختلفة".

وأوضح أور إرليش، أن برنامج "المرأة يف الطب"WIM سيسمح لكل مشارك بالسعي للحصول على الإرشاد ومشاركة مخاوفهم وتطلعاتهم المهنية مع النساء ذوات التفكير المماثل"وتابع" نريد أن تخرج النساء من البرنامج بتقدير أكبر لذاتهن، مع العلم أنه بإمكانهن تحقيق أحلامهن وأن حياتهن المهنية الطبية في أيديهن".