الخارجية الأردنية تهاجم وزير المالية الإسرائيلي بسبب "خريطة إسرائيل الكبرى"

يأتي هذا أيضا بعد تصريحات أطلقها سموتريش قال فيها أنه لا يوجد شعب فلسطيني

هاجمت وزارة الخارجية الأردنية اليوم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بعد ظهوره في باريس أمس في مؤتمر وعرض خلفه خريطة "إسرائيل الكبرى"، حيث أن هذه الخريطة تضم داخل حدودها إسرائيل والضفة الغربية والمملكة الآردنية الهاشمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية إن "الحديث يدور عن تحريض وانتهاك لاتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن".

وذكر بيان وزارة الخارجية الأردنية :"نحن ندين أيضا التصريحات العنصرية، المحرضة والمتطرفة للوزير الإسرائيلي المتطرف ضد الشعب الشعب الفلسطيني وحقه بالوجود. الحديث يدور عن تصريحات خطيرة ونطالب المجتمع الدولي إدانتها. يجب على حكومة إسرائيل التعبير عن موقف واضح تجاه هذه التصرفات المتطرفة وضد هذه التصريحات المحرضة".

ويشار إلى إن وزير المالية سموتريش صرح أمس خلال مشاركته في مؤتمر في باريس أنه لا يوجد شعب فلسطيني وإنه "أيضا في قصر الأليزيه والبيت الأبيض يجب أن يسمعوا هذه الحقيقة". وقال في الحدث أن الشعب الفلسطيني هو اختلاق الـ100 عام الماضية مشددا على أن أبناء عائلته "هم الفلسطينيون الحقيقيون" ، جاءت تصريحات سموتريش خلال مشاركته بحث لإحياء ذكرى جاك كوفير الذي شغل بالماضي منصب رئيس الليكود العالمي.

وأضاف سموتريش خلال كلمته وإلى جانبه خريطة إسرائيل الكاملة"جدي الذي كان الجيل الـ13 في القدس هو الشعب الفلسطيني الحقيقي، جدتي التي ولدت في المطلة قبل أكثر من 100 عام لعائلة طلائعية هي فلسطينية".

من جانبه هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمد اشتيه تصريحات سموتريش إن التصريحات "تعبر عن الغطرسة ، وهذا لن يقوض انتمائنا الى أرضنا وتاريخنا" وأضاف "تعلمنا من التاريخ أن الاحتلال سينتهي".