إسرائيل: الحكومة تعلن عن تسهيلات للفلسطينين خلال شهر رمضان

غسان عليان:"الرجال بأعمار 55 عامًا أو أكثر الذين لا يوجد بحوزتهم تصاريح والرجال بأعمار 45 عامًا أو أكثر فسيُسمح بدخولهم شرط حيازتهم على تصاريح

أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) غسان عليان، اليوم الاثنين، أنه في ختام تقييم للأوضاع الأمنية تمت المصادقة على تسهيلات للفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك بناءً على توصية أجهزة الأمن وبهدف إتاحة حرية العبادة والمعتقدات الدينية للفلسطينيين.

وأشار غسان عليان إلى أنه "نؤكد أن جميع التصاريح ستصدر رهنا بموافقة أمنية" حيث "سيتمكن الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية أيضًا من حجز تذاكر لرحلات معينة إلى الخارج عبر مطار رامون في إيلات خلال شهر رمضان" في غضون ذلك، "سيسمح لسكان قطاع غزة بحصة محدودة للزيارات إلى القدس يومي الأحد والخميس، للنساء في سن الخمسين وما فوق وللرجال الذين يبلغون من العمر 55 عامًا وأكثر".

وأكد عليان غسان على أنه "سيسمح بدخول النساء في جميع الأعمار وسيسمح بدخول الأطفال حتى سن 12 دون الحاجة إلى تصريح موجود. سيخضع دخول الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر بدون تصريح حالي وللرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق لتصريح موجود. جميع التصاريح مشروطة بالحصول على تصريح أمني" كما سيتم تمديد ساعات العمل في مختلف معابر الضفة الغربية بالإضافة إلى ذل ، بمناسبة شهر رمضان، تمت الموافقة على الزيارات العائلية إلى إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، وكذلك زيارات الأقارب من الدول الأجنبية.

وفي السياق أطلع غسان عليان مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لدى المجتمع الدولي على الخطوات وعلى بوادر حسن النية التي تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم "شهر مبارك ورمضان كريم".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من عقد إسرائيل والسلطة الفلسطينية قمة أمنية طارئة في مصر حيث اتفقتا على العمل من أجل "تهدئة" التوترات في المنطقة وتعهدا بـ "إنشاء آلية لكبح العنف ومكافحته".