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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي الى محادثة توبيخ بعد تصريحات سموتريش

i24news

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
AFP / KHALIL MAZRAAWIوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

جاء هذا بعد تصريحات سموتريش التي قال إنه "لايوجد شعب فلسطيني" والتقاطه صوره ومن خلفة خريطة إسرائيل الكبرى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم السفير الإسرائيلي لديها الى محادثة توبيخ للتعبير على احتجاج المملكة على تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش بعد تصريحه في باريش "لا يوجد شعب فلسطيني"، وألقى خطابا إلى جانب خريطة إسرائيل الكبرى التي شملت أيضا أراضي المملكة الهاشمية. 

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وهاجمت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق تصريحات سموتريش ووجود خريطة إسرائيل الكبرى في الخلفية وقال إن "استخدام سموتريش لخارطة إسرائيل والتي تشمل الحدود الآردنية تعتبر خطة محرضة وخطيرة، نطالب دولة إسرائيل اتخاذ موقف واضح تجاه تصرفاته". واعتبرت أن هذا ينتهك اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. 

من جانبها سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية لإصدار توضيح قالت فيه "لم يطرأ أي تغيير على موقف إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية"، جاء هذا بعد مهاجمة الآردن للحدث وقالت "الحديث يدور عن خطوة طائشة وغير مسؤولة وانتهاك لاتفاق السلام، سنرد على ذلك" أيضا مصر هاجمت سموتريش وقالت "تصريحات عنصرية غير مقبولة". 

أيضا هاجم جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تصريحات سموتريش وقال إن:" تصريحات وزير المالية الإسرائيلي كانت خطيرة وغير مهذبة في ظل الأوضاع المتأزمة حاليا... وكانت في الاتجاه غير الصحيح ولا يمكن التسامح معها" 

 

 

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