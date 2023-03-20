الجالية اليهودية في إيطاليا تندد بأغاني ألتراس لاتسيو المعادية للسامية

وتساءلت روث دوريجيلو، في رسالة مصحولة بصورة ومقاطع فيديو "هل من الممكن أن يستمر الجميع في التصرف وكأن شيئًا لم يحدث؟"

استنكرت الجالية اليهودية في روما، اليوم الإثنين،الأغاني المعادية للسامية التي قدمها مشجعو لاتسيو روما خلال مباراة الديربي التي فاز بها روما (1-0)، أمس الأحد، وكتبت رئيسة الجالية اليهودية في روما روث دوريجيلو، على تويتر:"جوقات غنائية كاملة معادية للسامية، في المدرجات بقميص هتلرسون والرقم 88 (المستخدم في حركة النازيين الجدد ليعني" Heil Hitler "، ملاحظة المحرر)

وتساءلت روث دوريجيلو، في رسالة مصحولة بصورة ومقاطع فيديو "هل من الممكن أن يستمر الجميع في التصرف وكأن شيئًا لم يحدث؟"

ومن جهته أكد المتحدث باسم الجالية اليهودية في روما أنه تم "التحقق" من هذه الصور. تأتي هذه التنديدات بعد 12 يومًا فقط من إعلان الاتحاد الإيطالي فتح تحقيق في الشعارات المعادية للسامية المزعومة التي رددها مشجعو لاتسيو خلال مباراة فريقهم في نابولي (1-0) في 3 مارس/آذار الجاري.

وفي يناير/كانون الثاني المنصرم، تم إغلاق الركن الشمالي من Stadio olimpico في روما، والذي يجمع ألتراس نادي Biancoceleste، لمباراة واحدة بعد صرخات عنصرية من الألتراس خلال رحلة إلى ليتشي، استهدفت صامويل أومتيتي ولاميك باندا.

في السنوات الأخيرة ، تم استهداف ألتراس لاتسيو بانتظام لسلوك عنصري أو معاد للسامية. في عام 2017، ميزوا أنفسهم بشكل ملحوظ من خلال اختطاف صورة آن فرانك، وهي مراهقة يهودية ألمانية ماتت في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن في ألمانيا، والذي كانوا قد عرضوه مرتديًا قميص روما.