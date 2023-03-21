تقرير: عناصر من الحرس الثوري الايراني حاولوا اغتيال خامنئي

وبحسب التقرير وقع تدهور بالروح المعنوية بين الجنود والرغبة بالالتحاق بالخدمة العسكرية

كشفت مواقع معارضة ايرانية الأحد تفاصيلا من داخل جلسة دراماتيكية بين القائد الأعلى في ايران علي خامنئي وضباط في الحرس الثوري، والتي استعرضت خلالها صورا صعبة لقمع احتجاجات الحجاب في أنحاء ايران.من بين الأمور الأخرى ، تم التبليغ عن اتجاهات واسعة لعدم الرغبة بأداء الخدمة، رفض الأوامر، ترك الألاف من عناصر الحرس الثوري، وحتى إحباط محاولات لعدد من الضباط لاستهداف خامنئي نفسه.

وذكرت التقارير في المواقع "ايران واير" و"ايران انترناشونال" أنه في تاريخ 3 كانون ثاني/يناير أجري اجتماع بين خامنئي و50 ضابط، قسم منهم كبار جدا، جزء من الضباط المشاركين في الاجتماع أوضحوا أنه على الأقل جزء من الضباط تحت إمرتهم رفضوا الوقوف أمام المتظاهرين بالمدن المختلفة ورفضوا أوامر إطلاق النار نحوهم. الضباط حذروا أيضا خامنئي من تدهور الروح المعنوية بين القوات والتصعيد في المواجهات بين القادة والضباط بالدرجات المختلفة.

وصرح ممثل خامنئي بالحرس الثوري خلال الاجتماع "وفقا للتقارير، قوات الحرس الثوري ليسوا في الموقع الذي كانوا به قبل عام، خصوصا بما يتعلق بالدوافع والمعنويات، والتي هي في تراجع".

"حصلنا على معلومات ومعطيات من عدة وحدات في مواقع مختلفة كشفت عن توتر بين الصفوف، يجب علينا إدارة هذا بصورة مناسبة، يجب علينا أن نفهم بأننا لا نتحدث عن عدد من الحالات الفردية وانما عن قوة من 600 ألف شخص". وذكر أن ضباطا كثر عبروا عن معارضتهم للقرارات وتصرفات ابن خامنئي، مجتبى، الذي لعب دورا فعالا بقمع المظاهرات.

وشدد جزء من المشاركين على اتجاه تضامن متزايد بين مقاتلي الحرس الثوري والمواطنين، من بين الأمور الأخرى على خلفية الأزمة الاقتصادية الكبيرة بين الكثير من الايرانيين. قائد الحرس الثوري في إقليم البورز، كشف عن حدث اعتقل فيه عدد من عناصره بعد تسليمهم المؤن والمستلزمات الأساسية للمحتاجين في مدينة كرج" وذكروا "المشتبهون في الاعتقال، لكننا غير متأكدين كيف سنواصل".

في المحادثة قال أحد الضباط الكبار من المجموعات المسلحة الباسيج التابعة للحرس الثوري إنه" خلال الأشهر الأخيرة ترك صفوف التنظيم المسلح أكثر من 5000 عضو" غلام علي رشيدي، قام منظمة "خاتم الأنبياء"، أكبر شركة مالية للحرس الثوري الايراني ، حذرت من سلسلة من الحوادث لرفض الأوامر بين المقاتلين.

الحادث الأخطر، وفقا له، وقع بعد محاولة عدد من المقاتلين استهداف القائد الأعلى خامئني نفسه. "خلال موجة المظاهرات الأخيرة التي بدأت تشرين ثاني/سبتمبر، كان لدينا ثلاثة حوادث لرفض إوامر ومحاولة تمرد عن طريق تحميل مدافع لمهاجمة أهداف في طهران، وكان أحدها مكتب القائد الأعلى" وقال "بفضل الرد السريع لأعضاء تلك الوحدة، تم اعتقال المنفذين".

وأفاد موقع "ايران واير" أن نفس هذه المحادثة الصعبة بين القائد وكبار الضباط قادت الى اقرار سلسلة من التسهيلات والمزايا بالنسبة لرجال الحرس الثوري، وأيضا مبادرات تجاه المتظاهرين أنفسهم. على سبيل المثال جرى الحدث عن توسيع بنسبة 52% بميزانية قوات الأمن في ايران، منح الإعفاء من دفع رسوم، الغاز والكهرباء والمياه وضريبة الدخل لرجال الباسيج واعتقال أكثر من 20 شخص في اطار المظاهرات.