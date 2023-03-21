أكثر من 1600 مهاجر يهودي يطالبون الحكومة الإسرائيلية بوقف خطة الإصلاح القضائي

"نضيف صوتنا إلى المنبه الذي عبر عنه بالفعل خبراء قانونيون، والاقتصاديون، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، والمجموعات النسائية، والضباط العسكريين وحلفائنا"

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أكثر من 1600 مهاجر يهودي جديد في إسرائيل (من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والعديد من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وأستراليا وروسيا وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية) كتبوا رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبون فيها بوقف الإصلاح القضائي، وتجميد التشريعات التي سيتم التصويت عليها جزئيًا من قبل الكنيست الإسرائيلي، في أوائل شهر ابريل/نيسان الوشيك.

كما دعت مجموعة المهاجرين، "أوليم من أجل الديمقراطية"، الوكالة اليهودية إلى اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية، بالإضافة إلى ذلك، وصلت الرسالة إلى رئيس البلاد، يتسحاق هيرسوغ، الذي اقترح سابقًا خطة حل وسط، وقالوا في الرسالة:" "نكتب إليكم كمهاجرين، مواطنين مخلصين لإسرائيل عن طريق الاختيار، الذين اختاروا بنشاط ترك كل شيء مألوف لنا في بلداننا الأصلية لربط مصيرنا بهذا البلد ... نكتب هذه الرسالة بقلوب مثقلة".

وتطرقت رسالة المهاجرين إلى الاحتجاجات قائلة: "نضيف صوتنا إلى المنبه الذي عبر عنه بالفعل خبراء قانونيون، والاقتصاديون، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، والمجموعات النسائية، والضباط العسكريين وحلفائنا الأجانب"، وقال الموقعون على الرسالة إنهم لم يتلقوا ردا من الحكومة بعد إرسالها.

وتأتي خطوة الموقعين على الرسالة من مجموعة متنوعة من الخلفيات كانوا قد دخلوا البلاد قادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والعديد من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وأستراليا وروسيا وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية.، بما في ذلك اليهود المتشددين والعلمانيون والإصلاحيون والمحافظون.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، قد قدم، خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم "خطة الشعب" في خطاب متلفز إلى الشعب الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، وتسعى الخطة، التي وضعها الرئيس بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط، تحت سطوة احتجاجات عارمة عمت البلاد على خلفية خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.

وقال هرتسوغ في خطابه إلى الأمة مساء الأربعاء أن الكراهية والخوف الذي شاهده على خلفية التشريع هو أمر من "أسوأ كوابيسه". "في حياتي، في أسوأ كوابيسي، لم أفكر أبدًا أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذا الكراهية العميقة والخطاب المرعب. حتى لو جاء من طرف أقلية".