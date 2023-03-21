تقرير: بايدن يعرب لنتنياهو عن قلقه حيال الوضع السياسي المتأزم في إسرائيل

سيتم التصويت على أحد الأجزاء الرئيسية للإصلاح الذي يهدف إلى تغيير آلية تعيين القضاة في الأسبوع الأول من نيسان، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة الأحد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يشاهد قط مثل هذا القلق الداخلي الشديد بشأن الوضع السياسي في إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية.

قال مصدران أمريكيان دون ذكر أسمائهما لأكسيوس إن الرئيس كرر مخاوفه بشأن خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو، التي تسببت برفع مستويات التأزم الوطني على نحو لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة. كانت تلك المكالمة هي الأولى بين الزعيمين. قبل ذلك، قالت واشنطن إنها لن تؤثر على السياسة الداخلية لإسرائيل، رغم أنها أدلت بتعليقات حذرة حول العواقب المحتملة للإصلاح على الديمقراطية الإسرائيلية.

وبحسب أحد المصادر أيضًا فإن بايدن حث نتنياهو على السعي لإجماع واسع بشأن هذه القضية. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره أنه يحاول حل الأزمة، مضيفًا أنها تتطلب مزيدًا من الوقت. وقال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس إن نتنياهو أشار إلى أنه "لا يريد إصلاح خلل واحد من خلال خلق خلل آخر".

على الرغم من أن الأطراف لم تؤكد رسميًا تفاصيل المكالمة، إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أكد للقناة 13 أن الغرض من مكالمة بايدن مع نتنياهو هو مناقشة الإصلاح القضائي. يوم الإثنين، قال أيضًا إنه لا توجد خطط لدعوة رئيس الوزراء إلى واشنطن، وهو ما يعتبره بعض الخبراء علامة على إحباط بايدن من تعامل نتنياهو مع أزمة الإصلاح القضائي.

والتقى رئيس الوزراء مساء الأحد بقادة أحزاب الائتلاف وأعلن تأجيل الجزء الرئيسي من التصويت على الإصلاح القضائي إلى ما بعد عيد الفصح إلى منتصف نيسان/ أبريل. ومع ذلك، سيتم التصويت على أحد الأجزاء الرئيسية للإصلاح الذي يهدف إلى تغيير آلية تعيين القضاة في الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل ودعوات المعارضة لوقف التصويت.