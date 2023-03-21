السعودية تفرج عن مواطن أمريكي محكوم عليه بالسجن بسبب تغريدات

أصبح سجن الماضي نقطة توتر بين الرياض والولايات المتحدة، وهو ما أجج الخلاف مؤخرًا بشأن مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان وخفض إنتاج النفط من قبل أوبك +.

أطلقت السلطات السعودية الثلاثاء سراح المواطن الأمريكي سعد ابراهيم الماضي حكم عليه بالسجن 19 عاما في سجن سعودي على خلفية نشره انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسات المملكة وحكامها.

https://twitter.com/i/web/status/1584940818854727680 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

الماضي سعودي يبلغ من العمر 72 عامًا، اعتُقل عام 2021 لنشره تغريدات على تويتر حول مواضيع من بينها الحرب في اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي وحُكم عليه بالسجن 16 عاما في السعودية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، مع تمديد الحكم إلى 19 عاما الشهر الماضي قبل الإفراج عنه الثلاثاء.

وقال نجله ابراهيم في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس "نعم، أطلق سراحه قبل خمس ساعات. إنه في منزله في الرياض".

أكد نجل الماضي أنه رغم الإفراج المفاجئ عنه، فهو يخضع لحظر سفر، ما يعني أنه لا يمكنه حاليًا مغادرة السعودية.

أصبح سجن الماضي نقطة توتر بين الرياض والولايات المتحدة، وهو ما أجج الخلاف مؤخرًا بشأن مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان وخفض إنتاج النفط من قبل أوبك +.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي إنها "أثارت مخاوفنا باستمرار وبصورة مكثفة فيما يتعلق بالقضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية"، وأنه "لا ينبغي أبدًا تجريم ممارسة حرية التعبير".