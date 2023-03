السعودية تفرج عن مواطن أمريكي محكوم عليه بالسجن بسبب تغريدات

أطلقت السلطات السعودية الثلاثاء سراح المواطن الأمريكي سعد ابراهيم الماضي حكم عليه بالسجن 19 عاما في سجن سعودي على خلفية نشره انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسات المملكة وحكامها.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .