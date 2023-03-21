إيران تكشف عن تطوير طاقتها النووية مع روسيا

وزير الاقتصاد الإيراني:"آفاق التعاون في مجال الطاقة الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك في أنواع أخرى من الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية

قال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية (RIA)، اليوم الثلاثاء، إن "إيران تسعى لتوسيع تعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة النووية السلمية"مشيرا إلى أن"آفاق التعاون في مجال الطاقة الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك في أنواع أخرى من الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، تثير بالتأكيد اهتماماً ودافعاً كبيراً لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع روسيا".

ونقلت الوكالة عن خاندوزي قوله في تصريحات نُشرت، اليوم الثلاثاء، : "هذا العام سيشهد كميات ضخمة من إمدادات التبادل. نحن سعداء للغاية لأن طهران وموسكو بدأتا التعاون في مسألة تبادل إمدادات النفط والغاز".ولم ترد تفاصيل عن حجم النفط والغاز الذي تتوقعه إيران. وقالت روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر إن صفقة التبادل مع إيران قد تشمل مبدئياً خمسة ملايين طن من النفط وعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

من جهة أخرى، عبّر خاندوزي عن استعداد طهران لتوسيع تعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية "السلمية". وتتعاون إيران وروسيا لبناء محطة بوشهر النووية الإيرانية. وبدأت روسيا شحن الوقود النووي لبوشهر في أواخر 2007، وهي خطوة قالت كل من واشنطن وموسكو إنها أزالت أي حاجة لإيران أن يكون لديها برنامج تخصيب اليورانيوم خاص بها.

وتواجه إيران اتهامات غربية بأنها تزوّد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها موسكو لضرب المواقع الأوكرانية، في ما نفت الخارجية الإيرانية، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.

وفي السايق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في شباط/ فبراير المنصرم: إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين وبعض الأوروبيين بشأن التعاون العسكري الإيراني الروسي واستخدام وسائل إعلامهم لإثارة القلق في هذا الصدد لها دوافع سياسية أنانية وليس لها أسس حقيقية".وذكر كنعاني أن "الدول التي تصدر أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات إلى أحد طرفي الصراع الأوكراني، يجب أن تعلم أن عملها هذا لا يساعد في إنهاء الأزمة، وتصرفها هذا لا يدعم الحل السياسي".

وطالب متحدث الخارجية الإيرانية، السلطات الأوكرانية، بوقف إثارة القضايا الاستفزازية والعاطفية في وسائل الإعلام فيما يتعلق بإيران والتفكير بمهنية تجاه العلاقات بين البلدين.

وكانت طهران قد اقامت علاقات قوية مع موسكو في مختلف القطاعات في العام المنصرم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، واتهمت كييف طهران بتزويد موسكو بطائرات شاهد -136 "كاميكازي" التي استخدمت في الهجمات على أهداف مدنية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي ، وهو ادعاء تنفيه إيران، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التعاون العسكري المتنامي بين إيران وروسيا ، حيث حذر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من أن روسيا تبدو على الأرجح لبيع طائراتها المقاتلة لإيران.

وأكد كيربي أن الطيارين الإيرانيين كانوا يتعلمون، حسبما ورد، قيادة طائرات سوخوي الحربية في روسيا وأن طهران قد تستقبل الطائرات في غضون العام الوشيك، مما "سيعزز بشكل كبير القوات الجوية الإيرانية مقارنة بجيرانها الإقليميين".