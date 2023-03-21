الشاباك يكشف عن بنية تحتية لخلية في الضفة الغربية تدار من قطاع غزة

سمح الشاباك الثلاثاء بالكشف عن بنية تحتية لنشطاء فلسطينيين من قطاع غزة تعمل في الأسابيع الأخيرة لتنفيذ اعتداءات خطيرة بداخل اسرائيل.

سمح الشاباك الثلاثاء بالكشف عن بنية تحتية لنشطاء فلسطينيين من قطاع غزة عملت في الأسابيع الأخيرة على تنفيذ اعتداءات خطيرة داخل اسرائيل، وذلك في أعقاب عمل متشابك بين أجهزة الشاباك والشرطة والجيش.

Shin Bet أيمن يوسف خليل زقوت وصبري محمد صبري عرام

ويتصدر هذه البنية التحتية ناشطان هما أيمن يوسف خليل زقوت، 31 عامًا، وصبري محمد عرام، 40 عامًا، من سكان رفح المنتمين إلى تنظيم "لجان المقاومة" في غزة. كانت البنية التحتية تحت المراقبة السرية في جميع مراحل التخطيط وكشفت قبل تنفيذ الهجمات.

عمل الزقوت وعرام على تجنيد شبان فلسطينيين في منطقة الضفة الغربية وتزويدهم بالتدريب والتوجيهات لصالح تعزيز العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية، فضلا عن نقل الأسلحة إلى المنطقة.

في الآونة الأخيرة، تم اعتقال فلسطينيين من الضفة الغربية للاشتباه في قيامهما بأنشطة لصالح تلك الخلية. في تحقيق الشاباك مع الاثنين، تبين أنهما تلقيا تعليمات من الخلية وتم تسليم مسدس كان يهدف إلى تنفيذ هجوم إطلاق نار كبير في القدس في الأيام المقبلة. تنضم هذه الاعتقالات إلى إحباط هجمات إضافية سعت الخلية إلى تنفيذها في الأشهر الأخيرة.

في الشهر الماضي، تم اعتقال شقيقين فلسطينيين، من سكان الضفة الغربية، للاشتباه في تجنيدهما لتنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة في إسرائيل. وتبين في التحقيق أنهما تلقيا الأوامر للقيام بأعمال مختلفة، كما أفضى التحقيق إلى تسليم سلاح تم تخصيصه لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وينتمي نشطاء الخلية إلى "لجان المقاومة" التي تدعمها وتمولها حركة حماس في قطاع غزة ويتواصل التحقيق معهم من قبل الشاباك.

يعتبر جهاز الأمن العام حماس مسؤولة عن جميع الأنشطة الموجهة ضد إسرائيل ومصدرها في قطاع غزة، وسوف تستمر في العمل بجدية أكبر لإحباط أي محاولة من قبل عناصر تخطط للضلوع بنشاط عسكري ضد دولة إسرائيل والتصرف بحزم ضد جميع المتورطين بتلك النشاطات.