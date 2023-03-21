الإمارات تدين استخدام سموتريتش خريطة تلغي الحدود الأردنية والشعب الفلسطيني

انتقدت الإمارات سموتريتش لإنكاره وجود الشعب الفلسطيني من أمام منصة تتقدمها خريطة إسرائيلية متداخلة بين الضفة الغربية والأردن، واصفة ذلك بـ "الخطاب التحريضي"

في أعقاب الأردن ومصر، انتقدت الإمارات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لإنكاره وجود الشعب الفلسطيني من أمام منصة تتقدمها خريطة إسرائيلية متداخلة بين الضفة الغربية والأردن، واصفة ذلك بـ "الخطاب التحريضي".

وهاجمت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق تصريحات سموتريتش واستخدامه خريطة إسرائيل الكبرى والتي تنتهك الحدود الأردنية مطالبة إسرائيل باتخاذ موقف واضح تجاه تصرفات الوزير معتبرة ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. ودعت الخارجية الأردنية أمس الإثنين السفير الإسرائيلي لديها الى محادثة توبيخ للتعبير عن احتجاج المملكة على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المحرضة ضد الشعب الفلسطيني إلى جانب خريطة إسرائيل الكبرى التي شملت أيضا أراضي المملكة الهاشمية.

كما بادر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الثلاثاء الى الاتصال بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لتأكيد بلاده على احترام حدود المملكة الهاشمية. فضلا عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت تصرف الوزير الحديث العهد بالخطوة الطائشة وغير المسؤولة وانتهاك لاتفاق السلام وقالت سنرد على ذلك".

وبدوره رفض منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصريحات سموتريتش وعقب بالقول: "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي خطيرة وغير مهذبة في ظل الأوضاع المتأزمة حاليا.. وكانت في الاتجاه غير الصحيح ولا يمكن التسامح معها".