عضو كنيست تدعو إلى عودة الإسرائيليين إلى المستوطنات في غزة

بن غفير بعد التصويت إن "إلغاء هذا القانون هو بداية تصحيح لظلم تاريخي، أنا فخور بالمشاركة في عودة الشعب الاسرائيلي الى جميع مناطق بلادنا".

بعد موافقة الكنيست على إلغاء قانون 2005 الخاص بفك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية، أشار بعض أعضاء الائتلاف اليميني للحكومة إلى أن عودة الإسرائيليين إلى التجمع الاستيطاني غوش قطيف في جنوب قطاع غزة ستكون هدفهم التالي.

نذكر أنه في عام 2005 انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة. نتيجة لذلك القرار، تم إخلاء قرابة 8000 شخص - معظمهم من الصهاينة المتدينين الأرثوذكس - بشكل قسري من منازلهم، التي انتشرت فوق ثلث قطاع غزة في إطار كتلة استيطانية عرفت باسم غوش قطيف. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحادي عشر، أريئيل شارون الذي خدم من عام 2001 إلى عام 2006 عُرف باسم "أبو المستوطنات"، وحث المستوطنين الشباب على "الجري والاستيلاء على أكبر عدد ممكن من قمم التلال" لكنه تراجع في عام 2003 عن موقفه ذاك واقترح فك الاتباط بالكامل عن قطاع غزة متسببا لجمهور مريديه بصدمة كبيرة.

DAVID FURST / AFP مستوطنون إسرائيليون يشبكون أيديهم لمنع جنود إسرائيليين من دخول المدخل الخلفي جنوب قطاع غزة لمستوطنة غوش قطيف في نيفي ديكاليم ، 15 أغسطس 2005.

وعلى وقع التوجهات المتتالية لإلغاء قانون فك الارتباط من جانب أعضاء كنيست ومبعدين عن المستوطنات نجحت حكومة بنيامين نتنياهو المتكئة على أحزاب اليمين المتطرف والمتدينين بإلغاء قانون فك الارتباط الذي من المقرر بزواله أن يسمح بعودة المستوطنين إلى مواقعهم.

ودعت عضو الكنيست من "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) ليمور سون هار ميلخ إلى إلغاء قانون فك الارتباط في غوش قطيف وإعادة بناء المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، في أسرع وقت ممكن.

Edited GoogleMaps screenshot / Simcha Pasko خريطة لقطاع غزة، غوش قطيف محاطة بدائرة

وقالت ليمور سون هار ميلخ في خطابها أمام البرلمان الإسرائيلي "فرحتنا غير متناهية عقب التصحيح التاريخي، لكننا يجب أن نواصل المهمة حتى تكتمل". وأضافت "مهمتنا الآن هي ضمان استعادة المستوطنات الأربع (في شمال الضفة الغربية) التي تم إخلاؤها ومهمتنا الأخرى هي العودة إلى تلك الموجودة في غوش قطيف وإعادة بنائها".

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد التصويت إن "إلغاء هذا القانون هو بداية تصحيح لظلم تاريخي". وأضاف "أنا فخور بالمشاركة في عودة الشعب الاسرائيلي الى جميع مناطق بلادنا".