إسرائيل: اعتقال فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في مدينة نتانيا

كجزء من التحقيق في ملابسات الاعتداء، تبين أن المرأة طُعنت أمام أطفالها والمارة، نجت بأعجوبة، بعدما تمزق معطفها وغادرت المكان دون أي إصابات.

ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على فلسطيني من الضفة الغربية حاول تنفيذ هجوم طعن في مدينة نتانيا (وسط إسرائيل) في 12 مارس/أذار الجاري دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وكانت الشرطة قد باشرت عملية البحث عن المشتبه به بعد تلقي بلاغ عن رجل مشبوه يسير في شارع المدينة وبحوزته سكين.

Israeli police منفذ محاولة طعن يحمل سكينا في مدينة نتانيا وسط إسرائيل

وقالت الشرطة في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "الرجل في العشرينات من عمره اعتقل بعد أن طعن امرأة"، وكجزء من التحقيق في ملابسات الاعتداء، تبين أن المرأة طُعنت أمام أطفالها والمارة، نجت بأعجوبة، بعدما تمزق معطفها وغادرت المكان دون أي إصابات.

وأجرت وحدة مكافحة الجريمة الخاصة في مدينة نتانيا تحقيقا استبعدت فيه أي اشتباه في تورط متواطئين، كما استبعدت أي نشاط عدائي، في ما تم "تمديد حبس المتهم لأغراض التحقيق" وسيمثل المشتبه فيه أمام قاض، اليوم الثلاثاء، لتمديد حبسه، قصد محاكمة مرة أخرى، وسيتم تقديم لائحة اتهام في الأيام الوشيكة للتهم.