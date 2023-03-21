منفذ عملية مجيدو تمكن من القفز عبر السياج الحدودي باستخدام سلم

تتزايد التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حزب الله يقف وراء إرسال منفذ العملية بعد أن زوده بالمعلومات المتعلقة بالمسار وطريقة اجتياز الحدود

كشفت التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن قيام منفذ عملية مجيدو الأسبوع الماضي باستخدام سلم تسلقه بغية القفز عن السياج الحدودي المزود بمجسات وهو ما مكنه من الإفلات دون أن يتم رصده وهو يجتاز الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتتزايد التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حزب الله يقف وراء إرسال منفذ العملية حيث قام بتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمسار وطريقة اجتياز الحدود وتجهيزه للعملية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الإثنين أن المسلح الذي تسلل من لبنان وقام بتفجير عبوة ناسفة في مفترق مجيدو شمالي إسرائيل، دخل الى البلاد عن طريق اجتياز السياج الحدودي وليس عن طريق نفق تحت الأرض. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الأيام الأخيرة تتم جهود للتحقيق بكيفية تسلله، والجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق بالحادث لاستخلاص العبر والدروس العملياتية المطلوبة".

يشار إلى أن المستويات الأمنية في إسرائيل اتخذت قرارا بادئ الأمر بالتعتيم على عملية مجيدو في محاولة لجمع الأدلة دون تشويش ثم تم الكشف عن طبيعة الانفجار الذي تضرر جراءه شاب عربي من قرية سولم. وأفيد في وقت لاحق ان العملية ذات طابع أمني وأن المنفذ تسلل من لبنان وهو من أصول فلسطينية وصل على الأغلب من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينية في جنوب لبنان بعد أن تلقى تدريبات مكثفة مكنته من اجتياز الحدود دون أن يلحظه أحد. وقيل أيضا أن الجهاز الأمني يجري تحقيقاته للتأكد من مدى ضلوع حماس بفرعه اللبناني بالعملية.

كما تمت الإشارة إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت تشبه عبوة "كليمغور" التي استخدمها حزب الله خلال فترة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جنوب لبنان، وبعد الانفجار الذي وقع الساعة 6:00 صباحا، أوقف المسلح سائقا لنقله من مرج ابن عامر الى المنطقة الحدودية، وتوقفت السيارة بعد مطاردة للقوات الأمنية حوالي الساعة الـ17:00، بعدها قتل المسلح عندما كان بالسيارة من قبل قوات اليمام قرب بلدة أدميت على مسافة عدة كيلومترات من الحدود.