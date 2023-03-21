إصابة جنديين إسرائيليين إثر انفجار لغم على الحدود الشمالية مع لبنان

وبحسب قناة "المنار" اللبنانية، فقد "أدى الانفجار إلى 3 إصابات وسط الإشارة إلى أن اللغم تم زرعه من قبل القوات الإسرائيلية"

أعلن الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار لغم، على الحدود الشمالية مع لبنان، مما أدى إلى تضرر آلية عسكرية إسرائيلية أثناء مرورها فوق اللغم عند حدود بلدة عيتا الشعب اللبنانية، وإصابة جنديين

وقالت قناة "المنار" اللبنانية، إن “لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر بالقرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقابل بلدة عيتا الشعب وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، أحدهم بترت ساقه”.

وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان نشاطًا متواصلًا في الأسابيع الأخيرة. أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة بالقرب من بلدة ماتات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في 16 مارس / آذار، بعد أن تم تنبيهه إلى نشاط مشبوه.

وتم إحضار جنديين إسرائيليين إلى المركز الطبي في الجليل، كانا قد أصيبا إثر انفجار لغم على الحدود الشمالية مع لبنان، وقال مدير المركز الطبي، البروفسور مسعد برهوم، إن "أحد الجرحى حالته متوسطة ومستقرة يخضع حاليا لتقييم طبي متقدم وسيدخل بعد ذلك غرفة العمليات".

ويخضع الجندي الثاني، الذي حالته خفيفة، لاختبارات مكثفة في غرفة الطوارئ، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار العلاج.