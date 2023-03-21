إسرائيل: معهد العلوم التطبيقية التخنيون يضرب احتجاجا على الإصلاح القضائي

بإعلانه الانخراط في العملية الاحتجاجية، يصبح التخنيون أول جامعة تعلن إضرابًا كاملًا كجزء من إجراءات اليسار ضد الحكومة اليمينية والإصلاح القانوني التي تقوده.

في خضم توسع نطاق الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل، أعلن معهد العلوم التطبيقية التخنيون الثلاثاء عن عزمه تعطيل الدوام على غرار خطوة مماثلة اتخذتها قبله بيوم واحد الكلية الأكاديمية في بيت بيرل التي أعلنت عن تعطيل الدوام بالكامل في خطوة تهدف إلى دعم الاحتجاجات، وفق النشر في موقع سروجيم.

وجاء في الرسالة التي وجهها المعهد للطلاب المنتسبين إليه: "لا يمكن فصل البيئة الأكاديمية عن القيم التي يعمل بها المجتمع". بإعلانه الانخراط في العملية الاحتجاجية، يصبح التخنيون أول جامعة تعلن إضرابًا كاملًا كجزء من إجراءات اليسار ضد الحكومة اليمينية والإصلاح القضائي التي تقوده.

وحث مديرو المعهد الطلاب على المشاركة في العملية الاحتجاجية بالقول "اغتنموا الفرصة وشاركوا في تشكيل وجه المجتمع في اسرائيل".

وجاء في الإعلان الصادر عن التخنيون للطلبة: "في الأيام الأخيرة تواصل معنا العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، مطالبين بممارسة حقهم كمواطنين وإبداء الرأي في قضايا على الأجندة العامة. انطلاقا من الأهمية التي نوليها لتشكيل الآراء والتعبير عنها وأثرها على الدراسة في التخنيون وفي نشاط التخنيون داخل المجتمع الذي يعمل في وسطه قرارنا هو الامتثال للطلب. في يوم الخميس القادم، سيتوقف التدريس في التخنيون، ندعو الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية للاستفادة من تعليق الدراسة والتعبير عن آرائهم والمشاركة في الخطاب العام وأخذ دور في تشكيل وجه المجتمع في إسرائيل.