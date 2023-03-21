وقال المتهم للحراس إنه "تم إرساله حتى يغتال السفير الأمريكي في إسرائيل"

قدمت وحدة الشكاوى في شرطة إسرائيل اليوم الثلاثاء بعملية سريعة لائحة اتهام ضد إسرائيلي من مدينة القدس (33 عاما)، هدد أمس السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس.

وبحسب لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة الصلح في المدنية، أمس في ساعات المساء، حوالي الساعة الـ20:00، تواجد السفير في المدينة مع أشخاص آخرين في مطعم "شاكرة".

أوقف حراس السفير المركبة خارج المكان، لكن وصل المتهم الى المكان واقترب نحو أحد الحراس الذي جلس في المركبة الديبلوماسية وسأله إن كان الحديث عن السفير الأمريكي وإن كان متواجدا في المكان. بعد أن رد عليه الحارس أن الحديث يدور عن ديبلوماسي أجنبي ولدواعي أمنية لا يمكنه تقديم تفاصيل، رد المتهم على الحارس قائلا :"جيد، خسارة أرسلوني حتى أغتال السفير الأمريكي".

بعد التهديد، تم استدعاء شرطة محطة مدينة القدس الى المكان والذين بدورهم قاموا باعتقال المشتبه، وذكرت لائحة الاتهام المقدمة للنيابة العامة إنه "في تصرفاته الموصوفة، هدد المتهم الحارس بإلحاق ضرر غير قانوني بجسد أو سفير الولايات المتحدة في إسرائيل".