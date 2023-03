الخميس القادم أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية وقطر

أكدت كل من السعودية وقطر، اليوم الثلاثاء، تعذُّر رؤية هلال شهر رمضان، واعتبار يوم غد الأربعاء مكملاً لشهر شعبان، فيما يكون الخميس أول أيام رمضان.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، إن المحكمة العليا بالمملكة أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان المبارك للعام 1444 هـ".