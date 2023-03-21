الخميس القادم أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية وقطر

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، إن المحكمة العليا بالمملكة أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان المبارك"

أكدت كل من السعودية وقطر، اليوم الثلاثاء، تعذُّر رؤية هلال شهر رمضان، واعتبار يوم غد الأربعاء مكملاً لشهر شعبان، فيما يكون الخميس أول أيام رمضان.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، إن المحكمة العليا بالمملكة أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان المبارك للعام 1444 هـ".

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بدورها، قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، بـ"تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم في مراصد تبوك وتمير وسدير".

وفي نفس السياق، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أن "بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك"، حسب تغريدة للوزارة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".