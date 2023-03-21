وزير الخارجية الإماراتي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية ويدعوه لزيارة الإمارات

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، أن "أمير عبد اللهيان هنئ نظيره الإماراتي بحلول شهر رمضان المبارك، وحمله تحيات رئيس البلاد إلى رئيس الإمارات العربية"

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آخر المستجدات في العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، أن "أمير عبد اللهيان هنئ نظيره الإماراتي بحلول شهر رمضان المبارك، وحمله تحيات رئيس البلاد إلى رئيس الإمارات العربية"، معربا على "ارتياحه من تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على ضوء المحادثات البناءة الأخيرة بين المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في البلدين".

كما أكد وزير خارجية الإيراني "استعداد بلاده لعقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال في البلدين"، كما وصف "الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية في اتجاه تعزيز التعاون والتقارب بين دول المنطقة"، وأعرب عن "ارتياحه لتعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات".

وقيم أمير عبد اللهيان في الختام، استمرار وتوسيع المشاورات بين طهران وأبوظبي كعامل مهم لتطوير العلاقات البناءة بين البلدين.

بدوره، هنأ عبدالله بن زايد إيران حكومة وشعبا إيران بعيد رأس السنة الإيرانية نوروز وتزامنه مع شهر رمضان، واعتبر تطور العلاقات بين السعودية وإيران بأنه إيجابي ومفيد للمنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي إلى المستوى المنشود من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ومصالح الدول الإسلامية، ودعا وزير الخارجية الإماراتي نظيره الإيراني لزيارة الإمارات.