مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يزور إسرائيل

يأتي هذا على خلفية تقارب دول الخليج وايران

وصل أحد المستشارين الكبار للرئيس الإماراتي محمد بن زايد اليوم إلى إسرائيل، وسيجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، وذكر مسؤولان إسرائيليان

لموقع "والا" أن المسؤول الإماراتي الكبير هو خلدون المبارك، رئيس صندوق استثمارات أبو ظبي "مبادلة" وصاحب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم.

ويعتبر خلدون المبارك أحد أكثر الشخصيات المقربة من الرئيس الإماراتي ، ويمتلك صلاحيات اقتصادية واسعة ويشار في جزء كبير من عملية صنع القرار في القضايا السياسية.

تأتي زيارة خلدون المبارك على خلفية فتور العلاقات بين إسرائيل والإمارات خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بسبب سياسة الحكومة الجديدة بما يخص الموضوع الفلسطيني.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو كان أعلن لدى استلامه منصبه أن الزيارة السياسية الأولى إلى الخارج ستكون إلى أبو ظبي. وذكرت "والا" أن موعد الزيارة الذي حدد لنتنياهو في بداية كانون ثاني/يناير ألغي من جانب الإماراتيين خشية حدوث توترمع ايران، ومن حينه لم يحدد موعد جديد.

تأتي الزيارة على خلفية دفءالعلاقات بين دول الخليج وايران، وبعد توقيع اتفاق بين ايران والسعودية بوساطة الصين، زار أبو ظبي رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الجنرال علي شمخاني، واجتمع مع مسؤولين إماراتيين لمناقشة تحسين العلاقات.