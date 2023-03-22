تقارير: غارة جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي

كما وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الوقت الحالي.

أفادت وسائل إعلام سورية فجر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارة جوية على منطقة حلب، وبحسب التقارير، فإن "الهجوم استهدف مطار حلب الدولي، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد".

كما وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الوقت الحالي.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام سورية، قبل نحو أسبوع ونصف، بأن إسرائيل شنت غارة جوية على منطقة مصياف غربي البلاد، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جنديين مواليين لإيران في الغارة المنسوبة لإسرائيل.

كما أدت غارة جوية منسوبة لإسرائيل في الأسبوع الماضي، إلى خروج مطار حلب عن الخدمة. وقالت التقارير إن الضربة استهدفت إمدادات أسلحة إيرانية. وتم الإعلان في وقت لاحق عن استئناف الرحلات الجوية.