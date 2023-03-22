مجموعة من المؤثرين العرب من إسرائيل تزور البحرين

المجموعة وصلت الى البحرين بعد عامين ونصف من توقيع اتفاقيات ابراهيم التاريخية بين إسرائيل والامارات

وصل وفد من المؤثرين العرب من إسرائيل إلى البحرين في محاولة لتعزيز العلاقات والحوار بين الجانبين وذلك بعد عامين ونصف من توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس بلدة الزرازير أمير مزاريب، إن "العرب في إسرائيل هم الجسر الحقيقي من أجل تعزيز العلاقات" وتابع " جميعنا، لدينا هدف واحد - العيش بسلام وكرامة ومشاركة حب البشرية ".

بناء الجسور.

قال الاقتصادي البحريني أحمد الشيخ، إن "مثل هذه الأحداث حفزت المزيد من المحادثات والمزيد من المناقشات حول الفرص والمصالح المشتركة. إنها تعطي المزيد من الخبرة المباشرة حول كل طرف. هنا في الخليج نريد الاستفادة من التقدم على الجانب الإسرائيلي من حيث التكنولوجيا والمشاريع التي ستفيد هذه المنطقة".

منظمة "شراكة"، وهي غير حكومية وغير ربحية، تأسست بعد التوقيع على الاتفاقات، وجلبت الوفد إلى الدولة الخليجية كسفراء لإسرائيل. إنه أول وفد من نوعه في البحرين .

بدوره، وقال سامي القريناوي، وهو رجل أعمال عربي من إسرائيل ، "إنه لأمر ممتع للغاية أن نأتي إلى هنا لإخواننا في البحرين. تحية لمبادرة السلام هذه بين إسرائيل والبحرين. إنه لأمر رائع أن نرى الترحيب الحار من الشعب اللطيف هنا".

وتابع سامي، "ألتقي بأشخاص من قطر ، وأتحدث معهم عن إسرائيل ، وكيف يعيش المسلمون في إسرائيل. نحن بحاجة إلى هذا السلام أيضًا مع المملكة العربية السعودية وقطر. نحن سعداء بلقاء الجميع هنا ".

لكن على الرغم من النوايا الحسنة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا تزال هناك تحديات كثيرة.

من جهته، قال سفير إسرائيل في البحرين إيتان نائيه، "إنهم يروننا هنا أكثر ، هناك معارضة أكثر صخبا من قبل أولئك الذين يعارضون كل ما تفعله هذه الحكومة في البحرين أو العلاقة مع إسرائيل. ليس بالضرورة أن تكون المزيد من الأصوات المعارضة أقل دعمًا لإسرائيل، إنها ببساطة بالنسبة لي علامة على أننا نفعل المزيد وتثير المزيد من القلق من قبل أولئك الذين يعارضون العملية على أي حال ".

وبما أن هذه الزيارة جاءت في وقت عيد المساخر اليهودي فقد كانت فرصة للاحتفال مع الجالية اليهودية في البحرين.

من جانبه قال البروفيسور مسعد برهوم ، المدير العام لمركز الجليل الطبي، "رؤيتنا هي الناس للناس .. ما أفعله هنا هو هذا. نحن نحب الجميع. نحن لا ننظر إلى ألوانهم أو من أين أتوا. أنا سعيد لأن أكون"، وأضاف "هنا مع الجالية اليهودية ويسعدنا أن أكون هنا في البحرين مع الجالية المسلمة".