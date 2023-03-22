تقرير: الإمارات تخطط لتقليص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي، أن "وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي".

كشفت وسائل إعلام عربية، أن الإمارات تدرس تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد ال خاجة عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي".

وبحسب ما ورد قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمسؤولين الإسرائيليين: "إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك".

وكانت الإمارات من الأصوات الرائدة في العالم العربي الداعمة لعملية التطبيع مع إسرائيل المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.

وتعتبر العلاقات الدبلوماسية القوية والتفاعلات الثقافية والاقتصادية معها حجر الزاوية في الوفاق التاريخي، الذي تعرض مؤخرًا لضغوط من تحركات أوسع في الشرق الأوسط وعلى الساحة السياسية الداخلية الإسرائيلية.