ردا على سموتريش: البرلمان الأردني يعرض خريطة تضم إسرائيل ويطالب بطرد السفير الإسرائيلي

اوصى البرلمان الأردني صباح اليوم الأربعاء الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، جاء هذا بعد استدعاء السفير الإسرائيلي لديها الى جلسة توضيح في وزارة الخارجية الأردنية. رغم أن قرار البرلمان الأردني عبارة عن خطوة تصريحية ليس أكثر من كونها عملية، لكن الحديث عن رد للعاصفة التي خلقتها تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريس خلال زيارته باريس وصرح إنه "لا يوجد شعب فلسطيني". متحدثا الى جانب خريطة إسرائيل الكبرى التي شملت مناطق المملكة.

وعلى صعيد متصل، رد البرلمان الأردني على الخريطة من مؤتمر سموتريش بخريطة خاصة به ويظهر المناطق الأردنية تشمل الضفة الغربية وإسرائيل.