ردا على سموتريش: البرلمان الأردني يعرض خريطة تضم إسرائيل ويطالب بطرد السفير الإسرائيلي

وكان وزير المالية القى كلمتة المثيرة للجدل في باريس ومن خلفه خريطة إسرائيل الكبرى التي تضم المملكة

اوصى البرلمان الأردني صباح اليوم الأربعاء الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، جاء هذا بعد استدعاء السفير الإسرائيلي لديها الى جلسة توضيح في وزارة الخارجية الأردنية. رغم أن قرار البرلمان الأردني عبارة عن خطوة تصريحية ليس أكثر من كونها عملية، لكن الحديث عن رد للعاصفة التي خلقتها تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريس خلال زيارته باريس وصرح إنه "لا يوجد شعب فلسطيني". متحدثا الى جانب خريطة إسرائيل الكبرى التي شملت مناطق المملكة.

وعلى صعيد متصل، رد البرلمان الأردني على الخريطة من مؤتمر سموتريش بخريطة خاصة به ويظهر المناطق الأردنية تشمل الضفة الغربية وإسرائيل.

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وتظهر مراجعات قام بها مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن خطاب وزير المالية بتسلئيل سموتريش في باريس والذي صرح خلاله "لا يوجد شعب فلسطيني"، أدت إلى أضرار كبيرة في المنطقة خصوصا مع الأردن ويمكنه أن يشعل الشارع الفلسطيني. وتصل إسرائيل الى شهر رمضان في ظل توتر أمني، ويضاف اليها الآن انتقادات دولية.

وتتجهز القوات الأمنية الى فترة متوترة، لكنهم متخوفون من أن تصريحا اشكاليا واحدا أو تصرفات استفزازية من جانب جهات حكومية مثل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يمكن أن تؤدي الى تصعيد.

وأدى خطاب سموتريش الى ادانات من عدد من الدول بينها الاردن، فرنسا، السعودية الأمارات ومصر ووزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل .