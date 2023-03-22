الجيش الإسرائيلي يجري مسحا لمنزل منفذ عملية حوارة استعدادا لهدمه

تواظب أجهزة الأمن الإسرائيلية على تنفيذ مداهمات ليلية في الضفة الغربية كجزء من عملية "كاسر الأمواج"، التي بدأت قبل حوالي سنة من اليوم للحد من العمليات التصعيدية

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بمسح منزل منفذ عملية حوارة عبد الفتاح حسين إبراهيم خروشة، التي أسفرت عن مقتل شقيقين إسرائيليين في شباط/ فبراير الماضي.

قُتل هليل وياجل يانيف في الهجوم أثناء مرورهما بالسيارة عبر بلدة حوارة الفلسطينية في 26 من الشهر الفائت. قامت قوات الأمن الإسرائيلية بعد ذلك بتتبع خروشة إلى جنين، حيث جرى قتله هناك خلال اشتباكات وراح معه خمسة فلسطينيين آخرين في 7 آذار/مارس.

وشارك في المسح جنود من الجيش الإسرائيلي، وضباط من حرس الحدود، ونشطاء "الشاباك". إضافة إلى ذلك، تم اعتقال 26 مطلوبا آخر في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك قرية بني نعيم.

تعرضت القوات الإسرائيلية خلال العملية لإطلاق نار وقنابل حارقة فردت هذه بإطلاق النار. ولم تقع أي إصابات في صفوف الجنود وأفيد بضبط عدد من الأسلحة في إطار العملية.

تواظب أجهزة الأمن الإسرائيلية على تنفيذ مداهمات ليلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية كجزء من عملية "كاسر الأمواج"، التي بدأت قبل حوالي سنة من اليوم في محاولة للحد من العلميات التصعيدية في بدايات عام 2022. ويعتبر العام الماضي الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ ما يقرب من عقدين، والعيون تترقب بقلق العام الجاري خشية أن يتجه نحو تصعيد أكبر.