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اليونان تسعى لإقناع رجال أعمال إسرائيليين للاستقرار في البلاد وتعد بمنحهم امتيازات خاصة

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باحث يعمل في غرفة عديمة الصدى في مركز الأبحاث Demokritos في الضاحية الشمالية لأثينا في 8 مارس 2018 ،
LOUISA GOULIAMAKI / AFPباحث يعمل في غرفة عديمة الصدى في مركز الأبحاث Demokritos في الضاحية الشمالية لأثينا في 8 مارس 2018 ،

اليونان:"إن الترويج لفرص زيادة رأس المال الداخلي في بلد ما هو ممارسة شائعة، كما هو الحال في البلدان الأخرى، ويحق لليونان القيام بذلك على نطاق واسع"

تسعى اليونان لجذب بعض الشركات الإسرائيلية عالية التقنية، ووفقًا للقناة الأإسرائلية (12) التقى سياسيون يونانيون مع رجال أعمال إسرائيليين لإقناعهم بالاستقرار في بلدهم، وأشارت إلى أن المسؤولين اليونانيين قدموا عروض انتقال سخية للمديرين التنفيذيين الإسرائيليين في المجال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والوصول السريع إلى الجنسية، وبناء أحياء خاصة بهم مع مدارس ومكاتب لهم ولعائلاتهم.

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وتخشى الشركات الناشئة الإسرائيلية من أن الإصلاح القضائي الذي يريد الائتلاف الحكومي سيشجع أصحاب رؤوس الأموال على عدم استثمار أموالهم في إسرائيل، حيث غادرت العديد من الشركات الناشئة إسرائيل منذ بداية الاحتجاجات حول الإصلاح القضائي.

وفي السياق أكدت السفارة اليونانية المعلومات الواردة من القناة الإسرائيلية (12) بقولها في بيان: "إن الترويج لفرص زيادة رأس المال الداخلي في بلد ما هو ممارسة شائعة، كما هو الحال في البلدان الأخرى، ويحق لليونان القيام بذلك على نطاق واسع، مع دول المناطق المجاورة ".

وكان مسؤولو وزارة المالية الإسرائيلة، قد حذروا، الإثنين المنصرم، وزيرهم المباشر، بيتساليل سموتريتش، من أن الإصلاح القضائي المقترح من طرف الائتلاف الحكومي يمكن أن يعيق نمو البلاد، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية ويسبب "ضررًا كبيرا للاقتصاد في إسرائيل".

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