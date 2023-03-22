نصر الله: "سنرد فورا إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان بسبب العملية في مجيدو"

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء: "يجب أن يبحث العدو من أين جاء الشخص الذي نفذ العملية في مجيدو ولسنا مهتمين بالتعليق على ما حدث. صمتنا جزء من إدارة المعركة وهو أيضا جزء من حملتنا السياسية - إذا شنت اسرائيل حربا على لبنان بسبب ما حدث فقد تؤدي الى معركة في المنطقة كلها وسنرد على أي هجوم علينا ".

يتبع....