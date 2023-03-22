جنود الجيش الإسرائيلي ينقذون جملا كان عالقا في حفرة

ضابط من الجيش الإسرائيلي :"كونك مقاتلًا يتجاوز النشاط العملي، هذه هي قيم مساعدة أي شخص محتاج، نحن سعداء لأننا تمكنا من مساعدة وإنقاذ الجمل ".

أنقذ جنود من الجيش الإسرائيلي وأفراد من سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل جملا سقط في حفرة في الصحراء في منطقة الغور، وقال الضابط الإسرائيلي الذي عذر على الجمل: "لقد سقط في حفرة بعمق 3 أمتار، وعملنا لمدة ساعتين لإنقاذه"، وتابع "لقد حاولت أنا وأصدقائي من كتيبة شمشون التابعة لواء كفير إنقاذ الجمل لساعات، بينما اتصل قائدنا بهيئة الطبيعة والحدائق وطلب المساعدة في إخراجه".

Armée israélienne الجمل الذي أنقذه الجيش الإسرائيلي من الحفرة

وقال الضابط:"تمكنا من إنقاذ الجمل وإعادته إلى البرية" وتابع "لم نتخل عن الإنقاذ على الرغم من صعوبات وتحديات الطقس والتضاريس، لأن كونك مقاتلًا يتجاوز النشاط العملي، هذه هي قيم مساعدة أي شخص محتاج، نحن سعداء لأننا تمكنا من مساعدة وإنقاذ الجمل ".