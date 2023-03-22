المرصد السوري: سماع دوي انفجارات في بادية البوكمال شرق سوريا

المرصد:"مصدرها منطقة قاعدة ’الأمام علي’ التي تتخذه الجماعات الإيرانية موقعا لها، تزامنا مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، عن "سماع دوي انفجارات في بادية البوكمال بريف دير الزور شرق سوريا قرب الحدود مع العراق، مصدرها منطقة قاعدة ’الأمام علي’ التي تتخذه الجماعات الإيرانية موقعا لها، تزامنا مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "استهدافا إسرائيليا، لمنطقة مطار حلب الدولي للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الجاري، حيث استهدفت منطقة المطار بـ 6 صواريخ، وصلت 5 منها لأهدافها وطالت محيط المطار ومستودع للأسلحة الإيرانية في محيطه"

وأكدوا على سماع دوي انفجارات شديدة متسببة بخروج المطار عن الخدمة، في حين لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء،أفادت وسائل إعلام سورية ، أن "إسرائيل شنت غارة جوية على منطقة حلب"، وبحسب التقارير، فإن "الهجوم استهدف مطار حلب الدولي، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد". كما وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الوقت الحالي.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام سورية، قبل نحو أسبوع ونصف، بأن إسرائيل شنت غارة جوية على منطقة مصياف غربي البلاد، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جنديين مواليين لإيران في الغارة المنسوبة لإسرائيل.

كما أدت غارة جوية منسوبة لإسرائيل في الأسبوع الماضي، إلى خروج مطار حلب عن الخدمة. وقالت التقارير إن الضربة استهدفت إمدادات أسلحة إيرانية. وتم الإعلان في وقت لاحق عن استئناف الرحلات الجوية.