منظمو الحراك ضد الإصلاح القضائي يعلنون غدًا "يوم الشلل الوطني"

تنطلق مسيرة احتجاجية باتجاه المدينة ذات الأغلبية الحريدية في خطوة تهدف إلى إيصال صوت المعارضة إلى عقر دار النواب المتزمتين المؤيدين للانقلاب القضائي

في تتابع متواصل للأعمال الاحتجاجية ضد خطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة الإسرائيلية بخطوات حثيثة إلى تمريرها في الكنيست بالرغم من غياب الإجماع حولها، يعد منظمو الحراك ليوم غد الخميس نشاطات احتجاجية هي الرابعة بالترتيب التي تتخذ عنوان "يوم الشلل الوطني".

ويتهيأ المحتجون غدًا للتظاهر في عدد من المواقع والمدن بين وقفات احتجاجية ومسيرات وقوافل من المقرر أن تكون أبرز تلك المسيرات في مدينة بني براك بتمام الساعة السابعة مساءً. فيما تنطلق الاحتجاجات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بمسيرات يشارك فيها الأولاد الى جانب الأهالي وتشتمل على محطات توقيع وثيقة الاستقلال التي يعتبرها معارضو الإصلاح القضائي أساس التشريع والبوصلة التي توجه عمل القضاة في إسرائيل وهو النهج الذي تم اتباعه منذ تأسيس الدولة.

وفي تمام التاسعة صباحا سيتم عرض بشري يصور حافلة وقطارا يخضعان لنظام الفصل الجندري في محاولة لرفع الوعي تجاه التقهقر الذي قد يصيب المنظومة القضائية فيما خص مكانة المرأة وحقوق النساء بحال تم إقرار الخطة القضائية المثيرة للجدل والانقسام.

كما ستنطلق من حرم جفعات رام التابع للجامعة العبرية في القدس مسيرة طلابية. وفي منتصف النهار تبدأ عدة فعاليات: مظاهرة التكنولوجيا الفائقة(الهايتك) في سارونا وسط تل أبيب، ومسيرات المنظمات الميدانية لمظاهرة شارع كابلان ومسيرة الطلاب والمحاضرين من جامعة تل أبيب التي ستغادر من ميدان أنتين.

أما قافلة السيارات فتنطلق بتمام الساعة الرابعة بعد الظهر من كلية تل حاي فيما تنطلق في السابعة مسيرة احتجاجية من مجمع أيلون في رمات غان باتجاه المدينة ذات الأغلبية المتدينة المتشددة والمعروفة بتصويتها لصالح الأحزاب المتدينة الحريدية في خطوة تهدف إلى إيصال صوت المعارضة إلى عقر دار القاعدة الشعبية التي أرسلت منتخبيها الى الكنيست.

يُشار إلى أن أعضاء الكنيست الحريديم يخوضون نضالا موحدا لصالح إقرار الخطة القضائية لا يقل تصميما عن واضع الخطة وزير القضاء ياريف ليفين ومساعده رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان.