زراعة الفراولة في إسرائيل شاهدة على استبدال الأيدي العاملة الفلسطينية بأخرى تايلاندية

إقبالُ المُزارعينَ على توظيفِ العُمالِ الفلسطينيين في انخفاضٍ كبيرٍ بسبَبِ التكاليفِ المرتفعَةِ لإصدارِ تصاريحِ عمَلٍ لهُمْ

يمر قِطاعَ التوتِ (الفراولة) بالعديدِ من التحدياتِ والعقباتِ في إسرائيل، انتقالُ أفرادِ الأسرَةِ الفلاحَةِ من العملِ الزراعيِّ نحوَ القِطاعِ الصناعيِّ او التعليمِ الأكاديميِّ دفَعَ المُزارِعَ إلى البحثِ عن أيادٍ عاملَةٍ رخيصَةٍ فلجَأَ بدايَةً الى الضفَّةِ الغربيَّةِ وانتهى به المَطافُ بالتعاقُدِ مع عُمالٍ تايلنديين.

أيادٍ لا تعرِفُ التعَبَ والمللَ، تلتقِطُ حبَّاتِ الفراولَةِ من الأرْضِ كما لو كانَتْ تنقِّبُ عن الياقوتمدينَةُ قلنسوة، الى الشرقِ من تل ابيب، تُغطي وحْدَها زراعَةَ ألفِ دونُمٍ من أصْلِ ثلاثةِ آلافٍ، في مُجمَلِ انحاءِ البلاد. وينتِجُ المُزارِعونَ في البلدَةِ ما يُعادِلُ سبعَةَ آلافِ طُنٍّ سنويًّا.

إقبالُ المُزارعينَ على توظيفِ العُمالِ الفلسطينيين في انخفاضٍ كبيرٍ بسبَبِ التكاليفِ المرتفعَةِ لإصدارِ تصاريحِ عمَلٍ لهُمْ، والتخوُّفِ الدائِمِ من اغلاقِ السُلْطاتِ الإسرائيليَّةِ لحواجِزِ الضفَّةِ الغربيَّةِ ... مشاكِلُ كثيرَةٌ حلَّتْها العَمالَةُ التايلندية.

بعضُ العمالِ الفلسطينيين اعتادوا العَمَلَ في الحقْلِ الأحمَرِ وباتوا يرَوْنَ بالعامِلِ التايلندِيِّ رفيقَ عمَلٍ لا منافُسًا أو بديلًا.بالنسبَةِ للعُمالِ التيلانديين فإنَّ قِطاعَ الزراعَةِ يُشكّلُ مدخولًا يستحِقُ قطْعَ القاراتِ من أجلِهِا.

لتحدياتِ التوظيفِ وتعامُلِ السُلْطاتِ الإسرائيليَّةِ تُضافُ عقدَةُ تصديرِ التُوتِ وبيعِهِ في أسواقٍ ينافِسُ فيها التوتُ الغزيُّ ما دَفَعَ بعْضَ المُزارعينَ العربَ نحوَ التفكيرِ بدُولِ الخَليجِ كشَريكٍ ومُستَهْلِكٍ