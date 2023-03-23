الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد إلغاء الإجراءات العقابية بحقهم

أعلن الأسرى الفلسطينيون صباح الخميس الذي يوافق اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل عن قرارهم تعليق إضرابهم عن الطعام بعد إلغاء الإجراءات العقابية بحقهم

أعلن الأسرى الفلسطينيون صباح الخميس الذي يوافق اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل عن قرارهم تعليق إضرابهم عن الطعام بعد إلغاء الإجراءات العقابية بحقهم ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان رسمي بذلك.

وبحسب إعلان مقتضب للحركة الأسيرة جاء فيه: "قررنا تعليق الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن الإجراءات الانتقامية ضدنا".

ونشرت حماس بيانا هنأت من خلاله الأسرى على انتصارهم في رد العقوبات، كما هنأهم أيضا وزير الأسرى في رام الله.

يتبع....