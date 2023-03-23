اليوم الخميس يحتفل العالم العربي والإسلامي بأول أيام شهر رمضان المبارك

بالرغم من انتظاره إلا أن رمضان سيكون أيضًا وقتًا عصيبًا لآلاف المسلمين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي

استقبلت الشعوب العربية والإسلامية مطلع فجر اليوم الخميس شهر رمضان المبارك الذي يدعو المؤمنين إلى الشروع بصيام الشهر من الفجر إلى مغيب الشمس حتى 21 نيسان/أبريل.

صيام الفجر حتى الغسق مصحوب بالصلاة وقراءة القرآن والتبرع للأعمال الخيرية. والمقصود به تقريب المسلمين إلى الله وتذكيرهم بمن هم أقل حظاً سواء على مستوى الجوار القريب أو الدائرة الأبعد. بعد مغيب الشمس، تجتمع العائلات مكتملة حول مائدة الإفطار في مشهد يقل نظيره في سائر أيام السنة.

بما أن الإسلام يتبع التقويم القمري، فإن بداية الشهر الكريم تعتمد على الهلال. ومع ذلك، كان من الصعب تحديد ذلك هذا العام، لذلك أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام". وأعلن عدد من الدول العربية والإسلامية بينها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات وإيران والعراق والسلطة الفلسطينية ومصر أن "الخميس الموافق لـ23 من شهر مارس/آذار، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك".

من المتوقع أن يحتفل أكثر من 1.8 مليار مسلم بشهر رمضان هذا العام. تقول التقارير إنه بالنسبة لسكان بعض البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية، مثل لبنان أو مصر، سيكون من الصعب تحمل نفقات عطلة العيد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.

قال محمد فورة، صاحب محل بقالة في مدينة غزة، لوكالة أسوشييتد برس، إن "أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بشكل جنوني"، مضيفًا أن سعر توابل الطهي قد تضاعف منذ العام الماضي.

بالرغم من انتظاره إلا أن رمضان سيكون أيضًا وقتًا عصيبًا لآلاف المسلمين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 50000 شخص.

في نهاية الصيام، يحتفل المسلمون بعيد الفطر، وهو عطلة احتفالية لمدة ثلاثة أيام، يتبادل الكبار خلالها التهاني والزيارات العائلية ويتلقى الأطفال عادة الهدايا.

الزميل رازي طاطور أعد تقريرا عن الاستعدادات عشية استقبال الشهر الكريم، الضيف العزيز على قلوب ملايين الأشخاص في العالم وعلى المقدسيين بشكل خاص.