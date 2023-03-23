إسرائيل: لأول مرة منذ تشكيل الحكومة وزير إسرائيلي يلتقي بوزير مغربي

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير أكونيس غدا بوزير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك

التقى وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، الإسرائيلي أوفير أكونيس، بوزير المياه المغربي نزار بركة، في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الوزير أكونيس في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك. والتقى أكونيس في وقت سابق، مع وكيل الوزارة للعلوم والابتكار الدكتور جيرالدين ريتشموند.

وبحث الجانبان تعميق التعاون بين البلدين. وهذا هو أول اجتماع بين وزيري الحكومتين منذ تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير أكونيس غدا بوزير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تقرير للأمم المتحدة جاء أن ملايين الأشخاص في العالم يواجهون مشكلات تتعلق بالمياه بشكل يومي، من مياه الشرب الملوثة إلى الجفاف والفيضانات، كما حذر التقرير من أن خطر حدوث أزمة عالمية "وشيك".

ويُذكر أنه في نهاية العام الماضي، وقّع الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل،مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين يقومان على إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر).