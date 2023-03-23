مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية

عرفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أن القتيل هو أمير أبو خديجة (25 عاما) أحد مؤسسي كتيبة طولكرم

أفاد بيان للجش الإسرائيلي صباح الخميس بمقتل فلسطيني في منطقة قلقيلية هو الأول في مطلع شهر رمضان بالرغم من الحديث عن محاولات لاحتواء التصعيد خلال هذا الشهر على وجه الخصوص لا سيما وأن سائر الأعياد الفصحية (اليهودية والمسيحية) تتلاقى خلاله هذا العام.

وبحسب البيان، فإنه "بعد ورود معلومات ذهبية للشاباك.. قضت قوات من المستعربين والجيش وحرس الحدود على مطلوب متورط بعمليات إطلاق نار سابقة في قطاع طولكرم .. كما تم إعتقال أحد مساعديه وتم العثور على سلاح من طراز M16 ومصادرة مركبته".

وعرّفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح القتيل بأنه أمير أبو خديجة (25 عاما) أحد مؤسسي كتيبة طولكرم. وأفاد بيان أن خديجة سقط برصاص القوات الاسرائيلية خلال اشتباك مسلح اثناء محاصرة منزله في قرية عزبة شوفة جنوب مدينة طولكرم.

Twitter أمير خديجة

صباح اليوم تم الإعلان عن تعرض مركبة جيش إسرائيلية لإطلاق رصاص الليلة الماضية ف منطقة رام الله بالضفة الغربية، ولم تقع إصابات فيما أطلقت عمليات البحث والتمشيط وراء المشتبه بهم.

وفي شرم الشيخ التأمت قمة بعد قمة العقبة في محاولة لاحتواء التصعيد في المنطقة ودفع الأطراف باتجاه تجديد العملية التفاوضية السياسية فقد انطلقت الأحد المنصرم، مباحثات قمة شرم الشيخ بمشاركة ممثلين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبحضور كبير مستشاري الرئيس بايدن بريت ماكغورك ووزيري خارجية مصر والأردن لكنها انتهت دون قرارات حاسمة واتفق على عقد اجتماع آخر في شهر رمضان. وشدد المشاركون على الالتزام "بدفع الاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، واتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح آفاق سياسية" وفق بيان. وأضاف البيان أن "إسرائيل تلتزم بوقف النقاش حول وحدات سكنية استيطانية جديدة على مدار أربعة أشهر قادمة".