تقرير: مسؤول إماراتي يسلم رسالة شديدة اللهجة لمسؤولين إسرائيليين

"إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تهدد أي تقدم آخر مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى"

أجرى رجل الأعمال الإماراتي خلدون المبارك، أحد كبار مستشاري رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، خلال إقامته في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين. وحمل معه المبارك رسالة من قيادة الإمارات تضمنت تحذيرًا شديد اللهجة، وفقا لموقع هيئة البث الرسمية كان ونشرتها المسائية أمس.

وقال المبارك "الاتجاه الذي تسلكه الحكومة يتعارض تماما مع الاتفاقات الإبراهيمية". "إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تهدد أي تقدم آخر مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى. بل إن بعض السياسيين يشجعون العنف - وهذا يتعارض مع روح الاتفاقات والسلوك الحالي ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".

كما حذر المسؤول الإماراتي من أن سير الأمور بالمنحى الحالي في إشارة الى التصعيد بمواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية "يضر بالاستقرار الإقليمي ويخدم المتطرفين الذين يبحثون عن المواجهات".

يشار إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموترتش رئيس حزب الصهيونية الدينية مضى مؤخرا في إطلاق تصريحات مثيرة للجدل بل إنها وضعت الحكومة الإسرائيلية في موقف دبلوماسي حرج أمام العالم العربي والغربي حين ألغى في خطاب ألقاة في فرنسا الشعب الفلسطيني وحدود المملكة الهاشمية الأردنية حيث استخدم خارطة إسرائيل الكبرى التي تضم الأردن والضفة الغربية بحدود الدولة الإسرائيلية، وهو ما سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تطبيبه حين أكدت في اتصال احترام إسرائيل للحدود الأردنية.

وكشفت وسائل إعلام عربية، أن الإمارات تدرس تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني". وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي".

وبحسب ما ورد قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمسؤولين الإسرائيليين: "إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك".

كما أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها من الخطوات الأحادية حسب تصويرها في إشارة إلى تصويت الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط الذي سيسمح للإسرائيليين بالعودة إلى بؤر استيطانية ومستوطنات غادروها في السابق (قسرا) بموجب قرار الكنيست لعام 2005 برئاسة رئيس الوزراء أنذاك أريئيل شارون. وعل خلفية الانتقادات الأمريكية الحادة على تعديل قانون "فك الارتباط" رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقول :"قرار الكنيست إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط تضع حدا لقانون تمييزي ومهين منع اليهود العيش بمناطق في شمال الضفة الغربية، جزء من موطننا التاريخي, ليس بالصدفة مسؤولون بالمعارضة أيدوا هذا القانون على طول الطريق، مع ذلك، لا يوجد للحكومة نوايا لإقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".