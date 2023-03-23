وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتفقان على الاجتماع وإعادة إنشاء السفارات

اتفق الوزيران على عقد اجتماع ثنائي قريبا لتمهيد الطريق لاعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين". ويأتي ذلك بعد اتفاق تم توقيعه في 10 آذار/ مارس بين الدولتين

اتفق وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية وإيران على الاجتماع في مكالمة هاتفية والتخطيط لإعادة فتح السفارات في بلديهما، وفقًا لبيان صادر عن الرياض.

تبادل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التهاني بشهر رمضان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. واتفق الوزيران على عقد اجتماع ثنائي قريبا لتمهيد الطريق لاعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين". يأتي ذلك بعد اتفاق تم توقيعه في 10 آذار/ مارس بين الدولتين الخليجيتين بوساطة الصين لإعادة العلاقات.

يُذكر أن السعودية قطعت العلاقات مع طهران بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في عام 2016، ردا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

أدت القضايا الإقليمية، مثل الحرب الأهلية في اليمن والتهديد بوجود إيران نووية، إلى وضع البلدين في مواجهة بعضهما البعض بشكل متزايد في العقد الماضي. نجاح الصين في التوفيق بين القوتين التي تمثل كل منهما الانقسام السني الشيعي، يشير إلى ديناميكيات القوة المتغيرة في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، تهمش الصفقة الولايات المتحدة، الحليف القديم للمملكة العربية السعودية على الرغم من التفاوت الأيديولوجي الخطير، فضلاً عن كونها اللاعب الأجنبي الأبرز في المنطقة منذ عقود. لم يلق الاتفاق السعودي الإيراني استحسانًا في إسرائيل، حيث انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لانشغاله طوال اليوم بمشروع قانوني غير معقول بدلاً من التعامل مع إيران".

ومن جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير في انتقاد لرئيسي الوزراء السابقين يائير لابيد ونفتالي بينيت بالمساهمة بالتقارب بين ايران والسعودية وبرأيه "الاتصالات بين البلدين بدأت قبل عام خلال فترة الحكومة السابقة، حيث كان هناك شعور بضعف إسرائيلي وأمريكي لدى السعوديين، هذا الضعف يؤدي الى تقارب مع ايران والقوة تبعد التقارب".