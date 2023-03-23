عملية إطلاق نار ثانية الخميس قرب مستوطنة في الضفة الغربية باتجاه سيارة دون وقوع إصابات

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخميس بوقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة دينية تدعى أفني حيفتس شمال غرب الضفة الغربية باتجاه سيارة ولم تقع إصابات.

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخميس بوقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة دينية تدعى أفني حيفتس شمال غرب الضفة الغربية باتجاه سيارة ولم تقع إصابات. وبحسب البيان فقد فر مطلق النار من المكان وأعمال البحث والتمشيط جارية وراءه.

تبعد هذه المستوطنة نحو كيلومتر واحد عن قرية عزبة شوفة الفلسطينية التي شهدت اشتباكات صباح اليوم بين الجيش الإسرائيلي وأحد المسلحين الفلسطينيين الذي قتل جراء إطلاق النار وأفيد لاحقا أنه أمير أبو خديجة أحد مؤسسي كتيبة طولكرم، على ما أفادت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري.

وتجدر الإشارة إلى أن أبو خديجة هو أول قتيل في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال رمضان الذي يحتفل المسلمون والعرب اليوم بأول أيام صيامه.

تتأثر المنطقة بموجة تصعيد أمني غير مسبوقة منذ عقدين إذ شهدت الساحة انطلاق عمليات مسلحة من جانب الفلسطينيين غير مسبوقة بوتيرتها وعمق إصرارها فضلا عن تشكيل مجموعة عرين الأسود النابلسية بعدا قتاليا غير مسبوق أيضا على المستوى الفلسطيني في الضفة الغربية على مدار العام الفائت ما جعله أحد أكثر الأعوام دموية إذ تشير الإحصائيات إلى مقتل نحو 30 إسرائيليا.

أمس تم الإعلان عن وفاة أور أشكار في المستشفى الذي رقد تحت العلاج جراء التفجير في عملية ديزنغوف بعد 11 يوما، وبوفاته يرتفع عدد الضحايا الإسرائيليين جراء العمليات العدائية إلى 15 منذ بداية عام 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد قتل منذ بداية العام الجاري 89 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية فيما قتل حتى الآن 15 إسرائيليا في عمليات توصف أمنيا على أنها تنفذ على يد "ذئاب منفردة".