تقرير: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو من أزمة عسكرية محتملة بسبب الإصلاح القضائي

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 57 بالمائة فقط من جنود المظليين الاحتياطيين حضروا إلى الخدمة هذا الأسبوع. وقد وصل هذا العدد في بعض الألوية إلى 90٪. ولم ينف الجيش النبأ.

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأزمة العسكرية المتفاقمة على خلفية تفاعلات خطة الإصلاح القضائي، وفقا لتقارير إعلامية.

التقى هاليفي برئيس الوزراء في القدس لتقديم إحاطة أمنية، ناقشا خلالها أيضًا أزمة الجيش الناجمة عن الإصلاح القضائي المخطط له، بحسب موقع "والا نيوز'' الإسرائيلي. وأبدى هاليفي قلقه من استفحال الأزمة على ضوء العدد المتزايد من جنود الاحتياط الذي يرفضون الحضور إلى الخدمة احتجاجًا على الإصلاح في الأسابيع الأخيرة.

ويُزعم أنه قال لنتنياهو إنه إذا تم تمرير التشريع، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة عميقة في القوات المسلحة. وكان هاليفي قد حذر رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر من أن "انتشار الرفض للخدمة" يمكن أن "يضر بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 يوم الأربعاء إن 700 من جنود الاحتياط في لواء ناحال بعثوا برسالة إلى هاليفي وإلى وزير الأمن يوآف غالانت يطلبون فيها بذل كل ما في وسعهما لوقف الإصلاح القضائي. في ذلك اليوم أيضًا، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 57 بالمائة فقط من جنود المظليين الاحتياطيين حضروا إلى الخدمة هذا الأسبوع. وقد وصل هذا العدد في بعض الألوية إلى 90٪. ولم ينف الجيش النبأ.

قال الملازم أول في الاحتياط المقدم رون شيرف، أحد مؤسسي جماعة الإخوة في السلاح، وهي مجموعة توقع جنود الاحتياط على إعلان رفض الخدمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه إذا تم إقرار الإصلاح بالكنيست، "فإننا سنتوقف عن التطوع في الخدمة الاحتياطية ومعنا عشرات الآلاف من المتطوعين".

وحذر مخاطبا غالانت: "الجيش يتفكك أمام عينيك".

تأتي هذه التقارير في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل "ليوم الشلل الوطني" حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الإصلاح القضائي للأسبوع الثاني عشر على التوالي.